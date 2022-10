Gudelj y Lamela, dos pilares insospechados

Los datos en el fútbol pueden tener muchas lecturas, pero lo cierto es que dos futbolistas a priori llamados a tener un rol mucho más discreto se han convertido en imprescindibles para Jorge Sampaoli desde su llegada al Sevilla en sustitución de Julen Lopetegui.

De Nemanja Gudelj se llegó a comentar este mismo verano que era un jugador candidato a abandonar la plantilla. Se le animó incluso a rebajar su ficha, una de las más altas de la plantilla, como condición para su continuidad, pero, como pasa muchas veces en el fútbol, las cosas se plantean y luego no se dan o no. El serbio se quedó en la plantilla y la llegada de Sampaoli ha significado su eclosión como gran pilar del sistema defensivo. Ya sea en su puesto de medio centro como haciendo las veces de central, en línea de tres y en línea de cuatro, Gudelj es el jugador que más ha jugado con el argentino en los seis partidos oficiales que ha dirigido. Cuatro partidos de Liga y dos de Champions en los que el balcánico ha sido titular en todos y, además, ha disputado todos los minutos.

Dotes de capitán Gudelj, también con Lopetegui, ha destacado por su fidelidad absoluta y por dar la cara siempre

Franquicia Lamela es ya, junto a Óliver Torres, el máximo goleador del equipo y ha marcado en los dos últimos partidos

Con Erik Lamela, sin haberlo jugado todo, puede decirse que pasa lo mismo en cuanto a lo que se refiere a los planteamientos ofensivos del de Casilda. Completa junto a Gudelj y los laterales Montiel y Alex Telles el póquer de jugadores preferidos por el técnico desde su llegada, poniéndolo por delante incluso de los tres delanteros de la plantilla en los tres partidos que el Sevilla ha disputado lejos del Sánchez-Pizjuán, en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund, en Son Moix ante el Mallorca y en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.

Gudelj, pese a todos los precedentes acerca de los amagos de Monchi y Lopetegui de que acabara siendo un sobrante para el proyecto casi en cada apertura de mercado, se ha destacado por su fidelidad absoluta. Acabó como uno de los principales lugartenientes de Lopetegui en sus últimos días en Nervión y es que los entrenadores aprecian que sea un jugador que no se esconde nunca a riesgo de salir en la foto final de los goles en contra.

Consciente de sus limitaciones para defender un uno contra uno, el serbio ha convencido a Sampaoli, está claro. Gudelj ha jugado todos los minutos (540) desde la llegada del argentino y en él basa el rosarino la construcción del bloque defensivo. Y no hay dudas, podrá gustar más o menos, habrá días que esté más acertado y otros en los que decida, como en Mallorca, el partido con un golazo, pero siempre da la cara. Por eso está donde está y el técnico lo prefiere anteponiéndolo a otros. Al final el beneficiado tiene que ser el equipo y de momento, mientras no se demuestre lo contrario, es el hombre referencia en el cimentación del edificio que está construyendo el ex seleccionador albiceleste.

En el caso de Lamela, tanto en la banda derecha como haciendo las funciones de falso nueve, es el jugador franquicia para Sampaoli en fase ofensiva. Sin ser titular ante el Copenhague, su salida sirvió para aportar claridad de ideas en los últimos metros. De sus botas salió el tercer gol, materializado por Montiel al recoger un rechace del portero a un tiro suyo.

Ya es uno de los máximos goleadores del equipo, junto a Óliver Torres, con tres tantos anotados, y lleva dos partidos seguidos marcando en la Liga, frente al Valencia y ante el Madrid –el anterior fue en Cornellá frente al Espanyol–. El de Carapachay, el único que no está siendo convocado por Scaloni de los argentinos del Sevilla, ha jugado un total de 368 minutos con Sampaoli y hoy día es el jugador más preclaro en ataque, si bien a veces peca de excesiva frialdad.

No obstante, sus números, como los de Gudelj, no tienen discusión ni pinta de cambiar mientras no haya modificaciones en la plantilla en el mercado de invierno.