Hoy es imposible un Sevilla corto en la hierba

Sin apenas tiempo para exigir más desde el plano táctico por la premura, Jorge Sampaoli, al tiempo que tocaba la tecla del estímulo anímico, pedía antes del partido de su vuelta al Sevilla un “equipo corto” para neutralizar las rápidas transiciones que ya ha ajustado Ernesto Valverde en los leones, al ritmo frenéticos de los hermanos Williams, pero también con el brío de Berenguer desde la izquierda o de Sancet desde atrás. Pero un equipo corto exige piernas. No vale sólo con la concentración y las ganas. Joan Jordán y Gudelj le pueden poner mucha voluntad, que no van a unir las líneas desde la zona ancha. Sampaoli vio falta de contundencia: no se puede ser contundente si no se llega al balón, al choque.

Defensa

Jorge Sampaoli tardó poco en imponer su naturaleza audaz y tiró de Marcao no sólo para la convocatoria, incluso para el once inicial. Y el brasileño evidenció que tiene maneras de central, presencia y hasta salida aseada del balón.

Los riesgos atrás en la salida de la pelota, con malas elecciones del posible receptor, provocó pérdidas peligrosas, aunque no fueran a más, y terminó por replegar al equipo en los últimos 20 minutos de la primera parte.

Y ahí, cuando el Athletic dio el paso adelante y se hizo una y otra vez con la pelota por los continuos errores de los sevillistas en su mediocampo, especialmente Gudelj y Jordán, Nico Williams empezó a aparecer. Alex Telles estuvo acertado en una primera acción, cubriendo la pelota y cuerpeando, pero luego empezó a descentrarse y más tras la amarilla.

Tampoco Montiel anduvo seguro ante Belenguer. Falló por arriba ante él en un balón colgado desde atrás y en la misma jugada, no pudo evitar que se le colara hasta el área en la mejor ocasión de los vascos en la primera mitad.

La debilidad física de los mediocampistas tuvo mucho que ver en que el Sevilla perdiera la pelota demasiado pronto.

En el minuto 56, Sampaoli movió fichas: José Ángel por Nianzou, Acuña por Joan Jordán y Alex Telles a la zona ancha para ocupar los espacios del catalán. Y Gudelj incrustado entre José Ángel y Marcao. La entrada de Delaney (71’) por Telles no palió la debilidad en el medio, que hizo que el Athletic llegara con mucha gente al área.

Ataque

Los primeros 20-25 minutos ofrecieron un Sevilla más intenso y vertical, sobre todo por la banda derecha con Montiel y el Papu. Isco quiso subirse al carro, pero poco a poco, acabó arrastrado atrás a medida que el Sevilla perdía balones atrás y empezaba a llegar tarde a todas las disputas.

Esos primeros 25 minutos marcan lo que puede ser este nuevo Sevilla, más decidido a sumar gente a zona de remate y con Óliver como llegador.

Una pena desaprovechar los espacios que concedió el Athletic atrás en el tramo final del partido, cuando Valverde vio que podía ganar. En-Nesyri anduvo torpe al moverse en la línea del fuera de juego para romper al espacio.

Virtudes

Se puede decir que no tiró la toalla, pero eso ya es insuficiente.

Talón de Aquiles

Por piernas, todavía no puede ser un equipo corto.