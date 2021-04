Iago Aspas, admirador de Monchi: "Soy su fan"

Iago Aspas recibirá el lunes al Sevilla como principal referencia de nuevo del equipo de Eduardo Coudet. El delantero y capitán del Celta se reencontró con el gol y su mejor juego en Mendizorroza: marcó uno y asistió en los otros dos goles del equipo celeste (1-3).

El ex sevillista ha tenido una conversación en la red social Twitch en la que ha hablado someramente de su paso por el Sevilla y también de su gran referente en Nervión, Monchi.

El futbolista de Moaña de 33 años siempre fue un hombre volcado con el fútbol. Hasta Unai Emery, con el que tuvo sus más y sus menos porque siempre lo tuvo como tercer delantero, admiraba su capacidad para ver el fútbol y le pedía consejos sobre los rivales. Y ahora atisba un futuro vinculado al fútbol desde las oficinas con la referencia de Monchi, "uno de los referentes".

"Soy su fan. Me gusta el estilo con el que trabaja, siente su club como yo siento el mío y me podría ayudar en el futuro. Estuve en Sevilla y me fichó y tengo buena relación con él", argumenta el delantero del Celta, que estuvo en Nervión en la temporada 14-15 (25 partidos en total, y 10 goles, aunque sólo 16 encuentros de Liga).

Sobre su forma de ver el fútbol y la idea que tiene para el seguimiento de jugadores en el futuro, aseguró: "Me gusta más ver in situ. Hay mucho Big data. Yo prefiero verlo con mis propios ojos. En vídeo me podrían poner como si yo fuera Ronaldinho", dijo ironizando sobre el gran sistema de base de datos que usan los grandes clubes.

Monchi es de los gestores que usa el Big data, y alguna vez ha hablado de la importancia de su uso... siempre que no sea la única fuente de información. Iago Aspas alabó así su modus operandi: "Ficha jugadores no tan baratos pero que no son caros y con cualquier jugador que destaque la plusvalía es muy grande y puede tapar dos o tres malos fichajes".