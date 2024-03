Isaac Romero: "A veces la pelota no quiere entrar"

No marcó esta vez, pero como siempre su trabajo y entrega fueron decisivos para que el Sevilla sumara un empate y casi la victoria. "Nos vamos con la cabeza agachada, porque nos quintaron la victoria en la última jugada".

El lebrijano se lamentó por las ocasiones falladas, cuando todavía el marcador era de 0-0: "A veces la pelota entra y otras no quiere entrar, pero estoy contento con el trabajo de todo el equipo. Uno piensa de todo cuando la pelota no entra, pero hay que levantar la cabeza y seguir intentándolo", aseguró.

Para el delantero "la victoria era muy importante para escalar posiciones, pero cualquier partido cuesta ganarlo en Primera División y al menos se sumó un punto", apuntó el canterano, que siempre intenta "ayudar a los compañeros". "Me he entendido bien con Lukebakio", dijo el sevillano, que no sabe nada de la selección ni de una posible llamada de Luis de la Fuente: "No pienso en ello. Lo que tenga que venir vendrá solo".