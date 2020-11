Jesús Navas, capitán y una referencia en el Sevilla, ve al equipo de Lopetegui preparado para hacer algo grande en la competición de las competiciones, la Champions League, en la que los blancos ya han certificado su pase a los octavos de final.

El palaciego, en una entrevista en Onda Cero, aseguró que las aspiraciones y las expectativas son altas, aunque el camino será duro. “Pues sí, la verdad es que en esta competición estamos fuertes y este equipo debe aspirar a lo máximo. Queremos hacer algo grande en la Liga de Campeones. No será fácil llegar a la final, pero podemos pelear con cualquiera", expresó el campeón del mundo.

No obstante, ahora toca centrarse en Liga. “Debemos sumar de tres en tres para poder estar arriba cuando queden pocos partidos. Estamos en una buena línea", puntualizó el veterano futbolista nervionense, que a sus 25 años es un fijo en su equipo y en la selección española, aunque está pasando por molestias musculares que, sin embargo, no le están impidiendo jugar cuando el entrenador lo reclama, que es siempre. “Estoy mejor, pero aún tengo molestias. El viernes intentaré entrenar para estar el sábado con el equipo. A mí es que me gusta jugarlo todo, pero hay que tener más cuidado", concretó.