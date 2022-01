Joan Jordán: "Mi familia ha recibido amenazas y aquí zanjo el tema del derbi"

Joan Jordán ha protagonizado un acto especial en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ha hablado de su renovación hasta 2027, firmada este jueves, rodeado de la cúpula del club y de su familia. Bajo el lema Uno de los nuestros, el club ha agasajado al futbolistas, protagonista del derbi al recibir el impacto del tubo de PVC y estar en el candelero por la investigación del Betis para intentar probar que simuló la lesión.

Tras un acto muy preparado, Joan Jordán atendió a los periodistas. Y la pregunta sobre el derbi, la investigación del Betis y todo lo que rodeó al lanzamiento del palo que impactó en su cabeza, era inevitable. "Yo hasta ahora he estado callado, no me quería pronunciar, he estado tranquilo. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema, al menos de mi parte. Quiero dejar claro que yo fui el agredido, y a partir de ahí, creo que lo demás está de más. Es una pena que en los estadios pasen estas cosas. Tenemos que transmitir una educación, sobre todo a los niños. Me han venido niños afectados y es una pena. A nivel personal tanto yo como mi familia lo hemos pasado bastante mal, incluso mi familia ha recibido amenazas. La línea es muy fina y no deberían de suceder cosas así. Cada uno ha dado su opinión. Yo zanjo el tema. Cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que quiere tener. A partir de ahí, tengo a mi familia aquí, tengo a mis hijos y lo importante es la renovación. Tema zanjado".

Aun así, otro periodista quiso abundar en el asunto del derbi y la investigación del Betis. "No voy a decir nada más, he contestado, está mi familia aquí y lo importante es mi renovación", insistió concluyendo el asunto.

¿Y cómo afronta el próximo derbi? "Primero afrontaré el partido con Osasuna. Tenemos un partido importantísimo, en Pamplona, en El Sadar, es un partido jodido. Y luego ya pensaré en otros partidos, porque estos tres puntos serán igual de importantes que los que vengan después y los del derbi".

Sentirse un sevillista más

Joan Jordán empezó la rueda de prensa hablando de cómo se siente en un día tan especial. "Para mí es algo único. Es más grande que cualquier título sentirme con el cariño que me transmiten el club y la afición. Estoy donde me quieren, estoy donde quería, la afición me quiere y estoy muy feliz de estar aquí tantos años", comenzó en su rueda de prensa posterior al acto y los discursos.

"Nuestra afición es única, es especial. Lo que transmite es increíble, se pudo ver en la segunda parte del otro día, empataron ellos el partido, nos llevaron en volandas. Yo sabía dónde venía, porque es un club que desde lejos genera algo especial. Y una vez que estás aquí te empapas de todo, lo ves mucho más de cerca y a nivel europeo es muy, muy importante. Pero lo más difícil son sus valores y lo familiar que es. Eso no lo debemos perder, el sacrificio, la humildad, esos valores que lo están llevando adonde lo están llevando", continuó.

Al catalán le preguntaban si se ve como capitán del Sevilla. "Cuando he llevado el brazalete ha sido una sensación única. Pero es más importante transmitir unos valores. Creo que es más importante lo que transmites que el simple hecho de llevar un brazalete. Lo que yo me exijo a mí mismo es mucho trabajo, ayudar a mis compañeros siempre y ojalá pueda llegar a ser capitán del Sevilla. Pero por encima está lo que valoro el club y lo que transmito al club".

Ilusión por la Liga y la Liga Europa

Preguntado por la ilusión del vestuario en lo que queda de temporada, dijo: "Tenemos un tramo final muy ilusionante, dos competiciones muy bonitas, bien posicionados en la Liga y con ganas de seguir creciendo. La Europa League, que está aquí y es preciosa, vamos a luchar también por ella. Las dos incorporaciones que ha hecho el club con un gran esfuerzo son muy importantes para nosotros. Y la ilusión para estos cuatro meses es brutal. Pero lo siguiente es Osasuna y no nos podemos olvidar de eso".

"He tenido muchos partidos emotivos, los cuartos de final de la Europa League... Muchos. Pero tengo un partido especial, mi primer partido ante el Betis. No me gusta salir de suplente, pero lo disfruté mucho Ganamos y me di cuenta lo especial que es este equipo. No salí de inicio, estaba un poco mosqueado, pero me marcó mucho a mí", continuó sobre sus mejores momentos.

El discurso de Joan Jordán

Después de emitir un vídeo con sus goles y asistencias en el Sevilla y sus mejores acciones desde su llegada en 2019, el futbolista dio un pequeño discurso ante los medios de comunicación, en una atestada sala.

No me he preparado nada, me gusta expresarme de la manera que siento las cosas. Hoy es un día muy especial para mí, de los más especiales de toda mi carrera. Tanto mi familia, Marta, mis hijos, mis padres estamos felices. Siempre dije que en cinco minutos que cerraríamos el contrato con el Sevilla. Mis agentes sabían que mi sueño era seguir aquí, voy a seguir esta temporada y cinco más. Yo también me siento un sevillista más. Creo que los valores que transmite el club los siento como míos. Y en ese aspecto agradezco al club la confianza. Y esa confianza es una responsabilidad más para mí. Prometo dar lo mejor de mí, darlo todo por el club, seguir trabajando, mejorar y llevar al Sevilla a lo más alto posible", dijo antes de agradecer a todos los que lo han ayudado en su carrera. "También acordarme de un parte muy importante, los compañeros que he tenido desde el primer día en el Sevilla. Sin la ayuda de ellos esto no sería posible. Estoy convencido. Y también dar las gracias al cuerpo técnico. Está muy bien que yo me lo haya tenido que ganar, pero lo que transmite el cuerpo técnico también es muy importante. Y para terminar, dar las gracias a mi familia...", y ahí se tuvo que parar.

"Me emociono porque sabéis que es lo que quería. De verdad que la gente no se puede creer lo que yo siento con esta renovación. Ellos saben que he sufrido muchísimo para llegar aquí. Y les doy las gracias por ayudarme a llegar aquí", dijo con la voz entrecortada por la emoción.

El discurso de Monchi: Uno di noi

El acto comenzó con palabras de Monchi y luego en vídeo con mensajes muy cariñosos de su padre, de sus primeros entrenadores o directores deportivos, como Óscar Prieto, Sergio González, Braulio Blázquez, Paco Herrera, Fran Garagarza... y por fin Julen Lopetegui.

Monchi le dijo lo siguiente: "Aquí detrás pone Joan Jordán, uno de los nuestros. Me gusta decirlo en italiano, Joan Jordán, uno di noi, quizá por mi etapa romana. Voy a intentar explicarte qué significa uno di noi, uno de los nuestros. Hemos visto muchas imágenes, levantando esa sexta Europa League. Yo espero que levantes algún título más, todos los sevillistas nos alegraremos por ti y por nosotros. Pero va a ser difícil que te lleves un título más grande que ese, ser calificado como uno di noi. Que el sevillismo te considere uno de los nuestros... no hay un título más grande que ese. El ser uno de los nuestros no se compra con besarse el escudo, no se compra con declaraciones ojanescas, como diría el presidente, con tuits populistas para ganar el aplauso fácil. Se gana con una actitud, con una forma de ser. Y se gana representando los valores que representan al club más grande que hay en el mundo, que es el Sevilla Fútbol Club. Y tú te has ganado ese título porque tú representas el dicen que nunca se rinde, el llevar esa camiseta, la responsabilidad y la sevillanía. Y esto lo digo porque habiendo tenido la oportunidad en algún momento de poder utilizar otro tipo de lenguaje has optado por ser prudente y comedido. Y el silencio a veces es mucho más bonito que las palabras. Así que te doy las gracias por esa prudencia. Joan, cuando te vuelvas a tu tierra natal te llevarás un montón de cosas de aquí, logros, títulos, partidos... Pero te llevarás algo que es mucho más grande, que es ser considerado uno de los nuestros Y te lo digo recordando el cántico que el sevillismo te dedicó: Joan, te quiero".

El discurso de Castro

Posteriormente habló José Castro, ensalzando la importancia de la renovación a un futbolistas de los valores de Joan Jordán: "Es una grata y hermosa noticia. Renovación, quiero recalcar, muy merecida. El Sevilla no renueva a Joan Jordán, Joan Jordán se ha renovado él mismo por su sobresaliente rendimiento y por su encomiable implicación con nuestra entidad. 129 partidos, Joan, en apenas dos años y medio, un título de UEFA Europa League, dos clasificaciones para Champions... Pero yo cuando hablo de Joan me quedo más que con sus números y logros me quedo con el compromiso y la entrega en cada momento. Me quedo con su mirada antes de cada partido, con la expresividad con que celebra cada victoria y con el pesar de cada derrota. Joan se ha empapado de nuestra idiosincrasia y se ha convertido en un firme exponente de nuestros valores, el nunca rendirse, el hacer más con menos, el luchar mas allá de nuestras posibilidades... Si tenemos que definir qué es un jugador de club, tenemos que hablar con todas las de la ley de Joan Jordán Moreno. Por todo eso me entusiasma decir que Joan Jordán es uno de los nuestros y lo será para siempre, Joan, porque nos representas... Los sevillistas debemos sentirnos inmensamente afortunados por tener en nuestras filas a un jugador como tú. Jesús e Inma, enhorabuena, porque habéis hecho un gran trabajo con vuestro hijo y todos los sevillistas estamos inmensamente orgullosos de él. Has hecho mucho aquí, Joan, pero te queda mucho más por hacer, de modo que a seguir creciendo como una persona y como un gran jugador del Sevilla Fútbol Club. Felicidades"