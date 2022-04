Joan Jordán: "Queremos un Sevilla-Real Madrid en el que pasen cosas"

–Está el equipo saliendo de situaciones complejas y con ganas para la recta final. Al menos es lo que se palpa desde fuera.

–Queda poco, un mes y pocos días, quedan siete jornadas, un tramo muy bonito de la temporada y tenemos el objetivo ahí. Pero queda mucho trabajo aún que hacer por delante y el primer partido es el domingo, un partido precioso que tenemos muchas ganas de que llegue y con muchos deseos de lograr la victoria ante nuestra gente.

–Sigue siendo un partido grande, ¿no? Porque hace quizá un mes y medio se podía pensar que podía decidir con todas las de la ley la Liga, pero sigue siendo un Sevilla-Real Madrid y con los dos equipos en la cúspide del campeonato.

–Bueno, primero, que cada partido en el Sánchez-Pizjuán es un premio para nosotros. Nos encanta jugar en casa, con nuestra gente... Ellos están espectaculares siempre y, bueno, ahora viene el Real Madrid, un club grande. Nosotros tenemos ganas y a partir de ahí plantearemos el partido de la mejor manera. Tenemos un objetivo muy bonito por delante nosotros como para plantearnos el partido de otra manera. Tenemos muchas ganas y estamos trabajando de la mejor manera esta semana para llegar al finde sobre todo con las cosas claras de lo que tenemos que hacer.

–Además, precisamente los Sevilla-Real Madrid son partidos muy especiales en Nervión, choques en los que la afición se vuelca mucho más animando y en los que el Real Madrid suele acabar sufriendo. Digamos que suelen ser de las noches mágicas que se dan en Nervión…

–Sí, sí, así es. Es verdad que yo, y lo comenté esta mañana con alguien, en los dos partidos que he tenido aquí en casa con el Real Madrid no he acabado contento (las dos veces victoria merengue por 0-1) por cómo hemos estado. Han sido partidos que me han dejado un sabor agridulce, partidos en los que no han pasado muchas cosas y al final no hemos ganado. Pero sí que es verdad que yo desde fuera he visto partidos del Real Madrid aquí con un Sevilla a un nivel increíble haciendo partidazos aquí y vamos a tratar que sea un partido en el que pasen cosas. Queremos que pasen cosas, queremos ser protagonistas…, es un partido para dar el máximo de cada uno y dar un paso adelante porque ante estos equipos necesitas el máximo nivel de cada jugador. Si no, es muy difícil.

–También el equipo va recuperando a gente y la plantilla se va pareciendo un poquito más a lo que era. Al menos no hay tantas bajas, aunque aún hay jugadores que se han quedado.

–Ha habido momentos de la temporada un poco complejos, con bastantes bajas en tramos importantes, ya no con tres o cuatro bajas, sino con seis, ocho e incluso nueve. Cuantos más jugadores recuperemos para la causa muchísimo mejor, creo que tenemos una plantilla muy buena y sí que es verdad que estamos en un tramo en el que estamos recuperando a gente en una fase muy importante de la temporada en la que tenemos que lograr el objetivo. Parece que estamos ahora en una dinámica buena en ese aspecto y supercontento, primero a nivel personal por ellos, que cuando no se juega se pasa mal, y segundo a nivel colectivo y de equipo, ya que vamos a tener más capacidad aún para competir.

–No nos vamos a lamentar con el pasado ni detenernos en qué ha pasado con las lesiones, pero que ya estén gente como el Papu, como Acuña que parece que puede volver… estamos hablando de jugadores importantes y con peso en el equipo.

–Sí. Hemos recuperado también hace poco a Coco Lamela, que lo tuvimos fuera muchísimo tiempo y creo que es un jugador vertical que nos daba muchas cosas y distintas arriba, con muchísima energía y muchísimo talento, hemos recuperado a Diego Carlos, lástima lo de Karim (Rekik), pero lo habíamos recuperado también, ha vuelto el Papu, parece que Marcos (Acuña) está teniendo buenas sensaciones también, veremos qué pasa con él… Estamos contentos porque sí, es la realidad, son jugadores que han sido muy importantes para nosotros porque jueguen 15, 20 minutos, sean titulares o no, tenemos una plantilla muy amplia con jugadores muy buenos y cuantos más seamos nunca se sabe qué jugador puede ser determinante y mientras más gente disponible tiene el míster más hay donde elegir para plantear el partido de la manera más oportuna para hacer más daño al rival.

–Me va a decir que va partido a partido, pero si el Sevilla le gana al Madrid al menos la Liga se va a poner más divertida…

–Quedan 21 puntos, que creo que son muchos puntos, pero a partir de ahí no he pensado nunca ni pienso en la Liga. Yo, a nivel personal, y el sentimiento de pertenencia del equipo es que si en algún momento tuviéramos opciones, pues sencillamente iríamos a por ellas, como vamos a por cualquier situación porque somos así. Y cuando se nos ha presentado la Europa League delante hemos ido a lo máximo, el primer año nos dio, este año no se nos ha dado, en la Copa del Rey más de lo mismo y en la Liga igual. El año pasado estuvimos hasta el final ahí, dimos lo máximo, no pudo ser y este año, pues están llegando situaciones complejas por el tema de las lesiones, pero el equipo está haciendo una gran temporada y tenemos nuestro objetivo ahí. A partir de eso, creo que quedan muchos puntos, realmente estamos a bastante distancia de ellos, pero ya digo que queremos ganar al Real Madrid, acercarnos a nuestro objetivo, que es la Champions lo más rápido posible y luego intentar quedar lo más arriba en la tabla posible.

–Y situaciones complejas también no sólo con las lesiones, sino con decisiones arbitrales y acciones rearbitradas por el VAR, los horarios… ¿Qué le dice que el Sevilla sea precisamente el más perjudicado por el VAR?

–No me gusta mucho hablar del VAR, creo que es una herramienta que puede ayudar mucho y que se puede utilizar mejor. Lleva poco tiempo en el fútbol de élite y la debemos mejorar. Hemos tenido situaciones parece negativas, yo me quedo sobre todo con una, que fue el partido de Mallorca con el gol de Ocampos. Es gol legal con la norma en la mano, si es Fernando el que le da con la mano y ese jugador no mete gol y lo hace otro compañero no hay duda, es gol. Esos dos puntos sí que me duelen muchísimo porque es en el minuto 93 con un trabajo inmenso detrás, remontando el partido, levantándolo y son dos puntos menos que parece que no, pero que… Esos dos puntos ahora nos vendrían espectacular, pero en el momento en el que no los sumamos también nos hubiesen venido muy bien para seguir más arriba aún. Y luego otras situaciones que hemos tenido, pero bueno. Entiendo que les pase a todos, de que los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible estoy más que convencido, no tengo ninguna duda, pero sí que es verdad que es una herramienta que creo que le podemos dar una vuelta de tuerca.

–Y que se pongan de acuerdo en las interpretaciones y lo dejen claro a los futbolistas.

–Sobre todo los criterios a seguir. El ejemplo que he puesto de la mano, no entiendo por qué se anula el gol. Que pasen este tipo de cosas... No sólo para nosotros, para todos los equipos, cada partido es una final, cada punto es muy difícil de conseguir y cuando ves que te pasan estas cosas… buff. Sobre todo cosas así, luego hay algunas decisiones que son interpretación del árbitro, que ahí ya intenta hacer lo mejor posible, pero cuando son cosas que son con el reglamento en la mano no se pueden permitir. Y debe estar el VAR para que no sucedan éstas, porque son cosas que no deberían de ocurrir. Lo deben mejorar y estoy convencido de que se mejorará.

–Y personalmente, es su tercera temporada, asentado en el equipo y con la confianza de la renovación… para Joan una temporada importante.

–Está siendo un año muy importante, la confianza que me ha transmitido el club es muy imporante para mí para seguir creciendo e ir dando pasos. La confianza del cuerpo técnico también es vital y a partir de ahí ya te digo que a nivel personal estoy muy contento. Creo que como jugador estoy creciendo. Está siendo una temporada compleja a nivel colectivo por las situaciones de los compañeros que han estado de baja. Ha sido una temporada compleja, pero a nivel personal estoy muy contento por todo y con muchas ganas de seguir creciendo. Me quedo un poco con un sabor agridulce porque en momentos importantes de la temporada he echado de menos a compañeros, pero a nivel general creo que en la Liga el equipo está respondiendo muy, muy bien y tenemos un objetivo muy bonito ahí delante que si lo conseguimos estaremos todos muy contentos al final de temporada.

–La baja de Fernando ha hecho también que entre varios compañeros se haya tenido cubrir ese rol tan específico.

–Está claro, Fernando es un jugador vital para el míster, lo ha demostrado siempre. Es un jugador muy importante para el equipo y cuando no ha estado creo que a los que nos ha tocado en tramos, sea Thomas (Delaney), sea yo, sea Nema (Gudelj)… creo que se ha rendido bien y a partir de ahí no trato de buscar nunca excusas. Cuando hemos tenido ocho o nueve bajas tampoco. Ha sido una pena y una oportunidad que igual se hubiera dado de diferente manera, pero si no están no están y había que buscar soluciones. Lo hemos echado de menos y ya está, que se recupere cuanto antes y el año que viene va a estar para sumar muchísimo.

–Quizá el título no, pero la segunda plaza está cerca, bonito reto que sería algo histórico…

–El reto es ganarle al Real Madrid y a partir de ahí ganar todos los partidos. Eso nos va a llevar a un lugar seguramente privilegiado. El objetivo principal es nuestro campamento Champions, creo que el club puede crecer de una manera muy buena estando ahí y, lógicamente, si nos dan la oportunidad de quedar más arriba de lo que estamos ahora, vamos a ir a muerte. No tengo ninguna duda sobre mis compañeros que si nosotros nos merecemos el derecho a quedar más arriba de la tercera plaza iremos a por ello. No sé cuántos años hace que nadie se mete entre entre Real Madrid, Barcelona y Atlético. Hará bastantes si no me equivoco. No es fácil estos tres años que hemos estado ahí y creo que el club va a seguir creciendo y eso es lo importante, el club y la plantilla. Que aunque en momentos nos llevemos hostias, sigamos de pie y creciendo. El trabajo al final da frutos, nos ha dado y nos va a seguir dando.