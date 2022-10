Joan Jordán: "Los jugadores somos los primeros culpables de esta situación"

Joan Jordán habló para la televisión al finalizar el partido y resumió el partido con una frase: "En Europa no se perdonan los errores y nosotros hemos fallado en las dos áreas y lo hemos pagado", indicó sobre el 1-4 cosechado ante el Borussia Dortmund, en lo que pudo ser el último partido de Julen Lopetegui, que se despidió de la afición en el campo al final del encuentro, al frente del Sevilla.

"No sé que va a pasar. Hay muchos rumores y Lopetegui ya habló ayer. Somos todos responsables de la situación en la que estamos, los jugadores los primeros, y tenemos que hacer autocrítica", indicó el centrocampista, que no se pone objetivos a medio plazo como amarrar la clasificación para la Liga Europa: "El objetivo es mañana. No nos ponemos objetivos a medio plazo y ahora el partido más importabe es el de Athletic. Tenemos que centar todas las energías y que al menos compitamos".

"Estamos muy jodidos y afrontamos una situación completa, pero tenemos una buena oportunidad para hacer un buen partido el próximo día ante nuestra afición y empezar de cero para cambiar esta dinámica", indicó Jordán, que añadió: "Nos tenemos que levantar. Defendemos un escudo y a una afición que se lo merecen".