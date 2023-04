Joan Jordán y la duda de la medular en el Manchester United-Sevilla

El Sevilla viaja este miércoles a Mánchester para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, que se disputa el jueves en Old Trafford, un sitio donde es respetado. El equipo nervionense no podrá contar con Pape Gueye, al no estar inscrito, y tiene la duda principal de Joan Jordán, que se perdió el partido ante el Celta por molestias en el tendón de Aquiles.

El mediocampista catalán es la principal duda de José Luis Mendilibar para esta nueva cita con la historia en un gran escenario como el Teatro de los Sueños, donde ya ganó para clasificarse a los cuartos de final de la Champions el 13 de marzo de 2018 (1-2), con aquel doblete de Ben Yedder.

La última vez que se midió el Sevilla al gigante inglés fue el 16 de agosto de 2020, en el Rhein Energie Stadion de Colonia, durante la pandemia. Bono hizo un partidazo y el Sevilla de Lopetegui remontó con tantos de Suso y De Jong. Fue en las semifinales de la Europa League que ganó en ese mismo escenario al Inter.

La duda de la medular y la zaga

Ante el Celta, Mendilibar optó por Dmitrovic; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Pape Gueye; Suso, Lamela, Bryan Gil; y En-Nesyri.

Dado que en Europa no puede jugar Pape Gueye, el vizcaíno hará cambios en su once, lógicamente, y también en la medular, con la incógnita por resolver si usará a Nianzou, inédito en sus dos partidos precedentes, en el eje de la zaga para que Gudelj refuerce el centro del campo o tire de Rakitic. Todo esto si Joan Jordán no llega a tiempo para la cita en Old Trafford.

Tecatito Corona es el otro futbolista que no se ha ejercitado este lunes y tampoco estuvo ante el Celta, ya que el futbolista no termina de estar al cien por cien tras superar su larga rehabilitación por la operación que tuvo que realizarse en agosto, cuando se partió el peroné y los ligamentos del tobillo izquierdo. Está inédito esta temporada y no está inscrito en Europa, y tampoco parece que Mestalla sea la cita ideal para su reaparición.