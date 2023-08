Juanlu pide paso en el Sevilla y "un hueco en esta plantilla" a sus 19 años

Juanlu Sánchez (Sevilla, 15-08-2003) es probablemente el canterano que más fuerte está llamando a la puerta de José Luis Mendilibar para permanecer en la plantilla del Sevilla. Ya salieron cedidos Luismi Cruz, que ni siquiera hizo la pretemporada, y José Ángel Carmona. Kike Salas e Iván Romero también tienen próximas sus salidas y el lateral y extremo de Montequinto ahí sigue, empujando y alzando la voz.

En el derbi de Guadalajara protagonizó una de las ocasiones más claras del Sevilla. En el minuto 83 demarró con fuerza desde la posición de lateral hacia el pasillo del 8, abrió hacia la derecha apoyándose en Óliver Torres y éste le devolvió el balón al área, donde, tras un rebote, disparó a gol, pero algo centrado, y Rui Silva despejó el balón.

A punto de cumplir los 20 años todavía

Esto puede resultar anecdótico. No lo es en cambio que el futbolista está aportando empuje, ganas, con su buena planta (1,86 metros) y su frescura a sus 19 años... Su única intención es convencer a Mendilibar. "Con la confianza que me ha dado el míster desde el principio de la pretemporada es todo mucho más fácil, también el cariño que me han mostrado la plantilla y la dirección deportiva. Tenía ganas de demostrar que quiero un hueco en esta plantilla y por salgo en cada partido a dejarme la vida", dijo a los medios del Sevilla.

El próximo 15 de agosto, día de la Asunción y víspera de la Supercopa de Europa que jugará el Sevilla ante el Manchester City en Atenas, Juanlu cumplirá 20 años. Y esto lo ayuda, porque es el más joven de los canteranos que ha tenido a sus órdenes Mendilibar esta pretemporada, a la que le queda sólo un partido, el de la madrugada del domingo ante el Atlético (4:00, hora peninsular).

Juanlu ya demostró su empuje y sus ganas actuando en dos partidos completos seguidos, el amistoso ante el Ceuta y el Trofeo Antonio Puerta, cuando tuvo que jugar y repetir esfuerzo, por las molestias que sintió Montiel en el calentamiento.

La referencia de Jesús Navas, "un ídolo"

Quizá el problema que tenga es que por delante en la plantilla está Montiel y nada menos que Jesús Navas, quien va cumpliendo años pero ahí sigue... "Para mí Jesús es un ídolo desde chico, trato de aprender todo lo que puedo de él y para mí sería mi sueño, estar aquí y seguir en el Sevilla", dijo con firmeza. La que muestra en sus galopadas, con una fe que está por encima de que le salga mejor o peor lo que propone junto a la cal.

Y siempre da la cara. "Trato de dar lo mejor para el equipo tanto en defensa como en ataque y aportar lo máximo posible en todas las facetas del juego", dijo desde Guadalajara.

La tremenda versatilidad en el Mirandés

Pese a su juventud, su cesión en el Mirandés lo ha ayudado a crecer fuera de su ámbito familiar y habitual. Jugó 37 partidos en Segunda División, uno de Copa del Rey, marcó dos goles y aportó cinco asistencias. Y, lo mejor, es que lo hizo mostrando su tremenda versatilidad. Actuó sobre todo de lateral derecho, pero también de extremo derecho, interior, mediapunta, extremo izquierdo...

"Se nota el año que he echado en el fútbol profesional, te hace un hombre, me ha ayudado mucho", reconoció el futbolista de Montequinto. "Vienes a una pretemporada en la que tienes la confianza tanto de los jugadores como del cuerpo técnico y eso es de agradecer", dijo sobre su segundo verano entrenándose con el primer equipo.

Tras su primera pretemporada fue cedido al Mirandés por quedársele ya chico el Sevilla Atlético. Este verano la solución podría ser, si no hay hueco, que está complicado por el volumen de fichas, que tuviese dorsal del filial, aunque sea jugador de la primera plantilla a todos los efectos. Ya se verá.