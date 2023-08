Mendilibar: "La pretemporada no ha sido ninguna maravilla, pero esto nos puede animar a creer"

José Luis Mendilibar valoró el triunfo del Sevilla en el derbi amistoso disputado en Guadalajara. Lo hizo de forma positiva, lógicamente, por lo que significa de refuerzo al trabajo una victoria en un partido que, aun con los tintes preparatorios que tuvo la prueba, siempre tiene la picazón de la rivalidad sevillana.

"Tenemos la intención de prepararnos para ese primer partido contra el Valencia, acumulando minutos e intentando que jueguen más de 70 minutos los que salen de inicio", comenzó el técnico sevillista. "A partir de ahí, llegar en las mejores condiciones a ese primer partido. Contra el Atlético jugarán otros diferentes a los de hoy y espero que para estos dos primeros partidos de competición estemos fuertes y convencidos de lo que hacemos. Hasta ahora la pretemporada no ha sido ninguna maravilla, pero este resultado nos puede animar a seguir creyendo en nosotros", continuó.

El análisis del partido ante el Betis

Respecto al desarrollo del encuentro ante el equipo de Manuel Pellegrini, Mendilibar mostró algo de más satisfacción que ante el Crystal Palace: "Creo que ha sido un partido más completo en todos los sentidos. Hemos tenido momentos buenos en el primer y el segundo tiempo. Ellos han tenido sus momentos y hay una parada muy buena de Bono a tiro de Juanmi que podía haber sido gol, pero hemos sido un poco superiores en el global del partido".

Mendilibar agradeció lo certero que estuvo En-Nesyri, que marcó en la segunda ocasión que tuvo tras salir en el tramo final, tras un cabezazo en un córner en el 86 botado por Acuña. Por ello se quedó con "el acierto que hemos tenido en una de las últimas jugadas, donde Youssef la ha enchufado y hemos hecho el gol". "Los resultados en pretemporada no sé si sirven o no, pero ahora que estamos en finales de pretemporada, nos sirven para saber que estamos mejor y que podemos competir y llegar bien al inicio".

La importancia de repartir minutos y esfuerzos

"Creo que hemos sido un poco superiores y esto nos sirve para saber que cada vez estamos mejor", aseguró el de Zaldívar, quien habló del reparto de minutos entre las distintas piezas que se ha llevado a la gira, de la que debe hacer una nueva criba. "Sacas conclusiones, porque son partidos para eso, aunque jueguen unos minutos uno y otros otros".

"Si hay partidos cada tres días no puedes poner siempre a la misma gente porque no llegamos físicamente", continuó argumentando. "Prefiero que la gente esté entera y planteamos que al final de la pretemporada, el jugador que menos haya jugado sean tres partidos por lo menos, incluso cuatro. Así podemos coger la forma. No me vale para nada poner un equipo para que juegue contra el Crystal Palace, el Betis y el Atlético. No estaríamos dando lo mejor de cada uno", aseguró.

Su primer triunfo en un derbi tras el 0-0 de la Liga

Tras el 0-0 que cosechó el Sevilla de Mendilibar en el único derbi que había disputado el técnico vizcaíno, el triunfo en Guadalajara supone su primer éxito, con la sordina de ser amistoso, en estos encuentros. "Este partido siempre es especial para ellos y para nosotros. Yo llevo poco tiempo pero ya la gente te dice que no es un partido como el siguiente ante el Atlético. Ganarlo siempre es importante, sobre todo mentalmente".

Por último, se le preguntó en Guadalajara por Tecatito: "Físicamente no está para aguantar 90 minutos. Ha tenido problemas físicos la temporada pasada, pero tiene una habilidad que no tiene ningún otro jugador. Tiene magia, porque parece que sin tocar el balón puede regatear. Esperemos que no se lesione, que pueda seguir entrenando y que pueda llegar a coger ese físico para poder aguantar los 90 minutos".