La pasión por el Sevilla de Kobiashvili, presidente de la Federación de Georgia

Fue uno de los que sufrió, y se emocionó, con aquella eliminatoria mítica entre el Sevilla y el Schalke 04 desequilibrada por un zurdazo impresionante de Antonio Puerta el 27 de abril de 2006. Levan Kobiashvili, presidente de la Federación de Fútbol de Georgia, no estará hoy en el palco del José Zorrilla para asistir al España-Georgia que cierra la clasificación de la Eurocopa 2024. Lo hará en la grada, junto a los cerca de 400 georgianos que han reservado su localidad. Le gusta la pasión del hincha. Y como tal, aún recuerda aquella noche mágica. "El Ramón Sánchez-Pizjuán me marcó por su afición", afirma.

Le tocó en suerte, como lateral izquierdo, lidiar con el entonces jovencísimo Jesús Navas, que aún sigue en activo y es el capitán del Sevilla y de la selección española, precisamente. Ahora lo verá desde la grada, si De la Fuente le vuelve a dar la titularidad como hizo en Chipre para que el palaciego cumpliera su partido quincuagésimo con la selección española.

La web Relevo recoge palabras del dirigente georgiano, 17 años después de aquel inolvidable Jueves de Feria, tan legendario y trascendental para el sevillismo que merece ser escrito en mayúsculas. En ellas explica su pasión por el Sevilla, que lo marcó por lo que vivió antes, durante y después del partido, que abrió de par en par la puerta de la gloria para los nervionenses, ahora de capa caída por las desavenencias de los que entonces dirigían juntos el club. O tempora, o mores...

A Kobiashvili le impresionó todo: el ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán, la vibración especial de aquel partido, la emoción de la eliminatoria, con 0-0 en la ida y 1-0 final gracias al gol recién sobrepasado el minuto 100 tras el año del centenario sevillista... Y cómo la afición sevillista despidió con honores a un equipo que desde está hermanado con los de Nervión.

"No vi una cosa igual que cuando jugué allí", dijo en Orgullodenervión en 2021, cuando el Sánchez-Pizjuán se impuso al Dinamo Arena de Tiflis, capital georgiana para acoger la final de la Europa League. "Los aficionados del Sevilla tuvieron un papel clave. No había experimentado algo parecido. El ambiente, durante los 120 minutos, fue increíble", recordó.

Pero no se quedó en eso solamente. "También luego hubo algo que no se me ha podido olvidar. Nosotros, claro, estábamos muy dolidos porque habíamos perdido una oportunidad muy importante de ganar un título". Se refería a algo que también lo marcó, la despedida con honores que le brindó la afición sevillista al Schalke 04 ya fuera del estadio incluso.

"El Sevilla-Schalke 04 fue la final anticipada. Todos nos daban como favoritos en las semifinales, al Sevilla y a nosotros. Los aficionados del Sevilla estaban eufóricos, como es lógico, pero al salir nosotros del estadio en nuestro autobús empezamos a ver a un montón de sevillistas que empezaron a aplaudir. Me impresionó mucho. Nunca experimenté en mi carrera una muestra de respeto tan grande de una afición rival. Creo que aquel día empezó la vinculación tan buena entre el Sevilla y el Schalke. Me acuerdo aún del gol de Antonio Puerta", comentó, mandando un mensaje de pésame por su muerte. "Como exfutbolista, me emociona ver y comprobar cómo se mantiene viva su memoria".

Son las palabras del presidente de la Federación de Georgia, que vivió muchos partidos grandes en un campeonato como la Bundesliga, también en la Champions o la Europa League, hasta que colgó las botas en el Hertha, en 2014, en el Olímpico de Berlín ante el Borussia Dortmund. Con todo lo vivido, aún recuerda lo de aquella noche mágica y única en Nervión.