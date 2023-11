La celebración de la selección española por los 50 partidos del capitán Jesús Navas: "Es muy especial"

Hablando a sus compañeros, dirigiendo el corro antes del partido ante Chipre, recibiendo abrazos y bromas y disfrutando como un juvenil a sus 38 años, que cumplirá el próximo martes 21. En el vestuario del Limassol Stadium, Jesús Navas repartía abrazos y consejos a los jugadores. Y los arengaba.

Se sentía un líder cuando iba estrenar el brazalete de la selección española, un privilegio que, para un partido oficial, nunca tuvo un jugador del Sevilla. Sí lo tuvo Marcelo Campanal en un par de citas amistosos.

Lucía con orgullo el brazalete que alcanzó en Chipre, donde España afirmó su liderato en el Grupo A de clasificación para la Eurocopa, ya certificada. Y celebró su capitanía llegando a una cifra redonda con la selección: 50 tardes de rojo. Lo celebró ganando como titular y luego bromeando con la nueva savia, como sus paisanos Gavi y Fabián, también de Los Palacios.

El palaciego protagonizaba la celebración posterior del triunfo. Y era abrazado, aplaudido, agasajado por sus compañeros. "Cada momento con la selección es muy especial, disfruto al máximo. Llegar a esa cifra es algo único", relataba el jugador en una entrevista para la RFEF. "Es increíble todo lo que he conseguido con la selección y quiero seguir disfrutando con ganas de conseguir más éxitos. Es para estar muy orgullosos", añadía.

Jesús Navas se iba a sus inicios, algo tardíos, con 23 años, en la selección española. Fue en 2009, contra Argentina en el Vicente Calderón, y Navas todavía se emociona y vibra repasando aquellos inicios tan lejanos. aquella noche a orillas del Manzanares. "Fue algo muy especial. Estuve luchando tanto tiempo para poder llegar a la selección… Disfruté mucho de ese partido contra Argentina en el Calderón, donde además conseguimos la victoria", señaló. "Es con lo que sueña uno cuando quiere ser futbolista. Poder defender a tu país y darlo todo", dijo.

Luego logró ganar el Mundial de 2010... de forma activa con aquel demarraje previo al gol de Iniesta a Países Bajos en Johanesburgo. "Estaba Casillas, estaba Sergio Ramos, estaba Capdevila, Xabi Alonso, Villa, Iniesta… Luego conseguimos el Mundial, a los pocos meses. Fue algo único". Luego vendría la Eurocopa 2012 y este mismo año la Liga de Naciones 2023. Un triplete único en la historia del fútbol.

Y hablaba de su ritual futbolístico: "Intento estar concentrado en el encuentro. Una hora y media antes ya estoy moviéndome, me gustar estar activo, moverme por el vestuario, estar concentrado y salir a por todas".

También explicaba el porqué de ese 22 que suele defender con España. "Siempre me gustó, es un número que me gusta, el número con el que empecé. Disfrute de él en el Mundial y lo conseguimos. Me ha dado suerte y he seguido viniendo consiguiendo títulos".

Y, cómo no, la familia, los inicios cuando era un chavalín canijillo que regateaba hasta los charcos... "Me acuerdo de mis abuelos, que siempre me llevaban al fútbol y siempre estuvieron presentes. Mi abuelo no puede estar con nosotros, desde el cielo nos sigue. Y me acuerdo de José Antonio Reyes, de Antonio Puerta, de todos los que estuvieron con nosotros y siempre los tendremos en nuestros corazones. Y de toda mi familia, que siempre me ha apoyado en todos los momentos. Va por ellos también".

Y, por supuesto, por todos los compañeros de la selección, que veneran al internacional de mayor edad en vestir la camiseta de España en la historia, por todo lo que aporta y por su contagiosa personalidad, su bonhomía y su humilde sencillez. Se notó cuando Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF, y Luis de la Fuente le regalaron una camiseta conmemorativa para celebrar la gesta: "Es un orgullo cada momento que vivo aquí. Seguir disfrutando con vosotros después de tantos años y de éxitos… ¡A seguir, que sois muy grandes!". Puro Jesús Navas, un mito viviente del fútbol español.