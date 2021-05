Koundé: sus expectativas y la falta de ofertas irrechazables

Cuando aún falta casi un mes para que empiece astronómicamente el verano, y más de un mes para que se abra la ventana estival de transferencias, Jules Koundé se perfila como uno de los animadores del mercado y la rumorología que lo rodea. Grandes equipos de Europa se han interesado por el central del Sevilla, con epicentro especial en Manchester, adonde fue a parar la efigie de Monchi en un guiño publicitario a las ofertas inglesas.

Publicidad y bromas aparte, Koundé ha abierto su boca para expresar su intención de cambiar de aires, con más o menos rotundidad. Pero de momento el Sevilla sólo recibe tentativas por parte de intermediarios muy alejadas de las aspiraciones del club para que se produzca un gran traspaso. El verano va a ser largo para Koundé.

El club de Nervión se ha fortalecido desde el regreso de Monchi en su postura negociadora. De momento, el regreso del gestor técnico, con el cargo de director general deportivo, es decir, con mando en plaza, subió considerablemente el listón de las cláusulas de rescisión.

Después de varias ventas que tuvieron el top de los 40 millones, y también estuvieron bastante condicionadas por distintas circunstancias, de futbolistas como Ben Yedder, Nzonzi, Gameiro o Vitolo, el caso de Sarabia que salió por unos 20 millones, el club decidió que debía adecuar las cláusulas a la inflación del mercado. Pero luego llegó la inesperada irrupción del Covid-19, justo después de que fichase a futbolistas con largos contratos y cláusulas por encima de los 70 millones de euros, léase Diego Carlos, Ocampos... Koundé.

Los dos primeros están negociando para renovar su contrato y parece que hay buenas sensaciones por las partes cuando se han dispuesto a conversar. Pero Koundé tiene claro que ha llegado el verano para cambiar de destino después de que el Sevilla rechazase en otoño pasado, cuando el mercado estuvo abierto hasta el 4 de octubre, una oferta de 55 millones de euros por el joven central francés.

Las palabras de Koundé en su primera rueda de prensa como internacional absoluto con Francia, desde Clairefontaine, no son claras como el agua pero casi... "Es cierto que puede que este verano tenga que cambiar de club". El joven de 22 años es inteligente y supo matizar muy bien sus palabras: "No es algo sobre lo que se actúe. No he decidido nada. Pero, por supuesto, mi objetivo es algún día evolucionar en un gran club", añadió.

Pero la realidad es que Koundé desea que ese día sea este verano. De hecho, ni se ha planteado escuchar la oferta de renovación del Sevilla, al que le gustaría incluso subir su cláusula de rescisión de 80 millones de euros en vista de que en su segunda temporada se ha confirmado como un gran valor de presente y de futuro. Ya no es sólo un joven central que apunta alto, ya se ha confirmado en la élite, luchando en lo alto de la Liga y en la Champions también.

De momento, en el Sevilla entienden que las tentativas que le han llegado vía intermediarios se alejan mucho de sus perspectivas para una gran venta que justifique deshacerse de un valor al alza como Koundé. Es decir, por ahora los deseos de jugador y club no convergen. Por mucho que matizara sus palabras en Francia, el joven central fue claro cuando abundó en el asunto: "Quiero intentar progresar y ganar trofeos también, que sigue siendo mi objetivo. Poder comenzar la temporada cada año diciendo que el objetivo es ganar un trofeo en particular".

Ocurre que Koundé debe esperar. De momento, a ver cuál es su progresión en la Eurocopa, en la que puede llegar hasta la final, que se disputará el 11 de julio. Estando enfrascado en el gran torneo que moverá el mercado es difícil que haya nada. Y luego debe llegar una oferta que satisfaga al Sevilla. Hubo un verano en que Daniel Alves tuvo pie y medio en el Chelsea. Y todo se derrumbó al final. A veces las cosas son cuando son y no cuando uno quiere que sean.