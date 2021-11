Koundé y Papu, el joven experto y el veterano novel en derbis

Jules Koundé (22 años) y Papu Gómez (33 años) marcan la paradoja del joven experto en derbis y el veterano novel en partidos de la máxima rivalidad. El central francés jugó, y ganó, el único derbi que la actual plantilla que tiene al mando Julen Lopetegui ha disputado con público, que fue en Heliópolis además, el 10 de noviembre de 2019. Luego llegó el Covid-19 y su condicionamiento del fútbol sin espectadores. El mediocampista argentino sí fue titular en el último Sevilla-Betis (1-0), todavía sin público, el 14 de marzo de este año.

Desde su única experiencia del derbi con un Benito Villamarín a revienta calderas, Koundé ya siente el gusanillo de sentir esas emociones fuertes del Betis-Sevilla. "La clave va a ser jugar nuestro juego, ser nosotros mismos. Hay ganas de ver cómo la gente grita, cómo pitan… es algo que a cada jugador le gusta, ya que en estos partidos no necesitas estar motivado. Tengo ganas de vivir también el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán (con público)… la gente es la que hace a este partido tan especial, por la forma tan apasionada con la que se vive", afirmó el francés a los medios del club.

Aquel 10 de noviembre, en el que marcaron Ocampos y De Jong, el Sevilla formó con Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Éver Banega (Joan Jordán, 75'); Ocampos, Óliver Torres (Franco Vázquez, 51'), Nolito (Gudelj, 70'); y De Jong.

El primer derbi como visitante del Papu

Por entonces no estaba en la plantilla Papu Gómez, que fichó en enero de 2021. El argentino acaba de incorporarse al grupo tras dejar atrás una lesión que sufrió con Argentina, aunque posteriormente de su viaje con al selección jugó un rato en Lille. Desde aquel 20 de octubre no juega. "Estoy muy contento de poder volver a estar con el grupo y vivir un derbi con la gente. Es una experiencia muy linda, me han comentado que la atmósfera es muy buena y parecida a la de Argentina. Es un partido que a cualquier jugador le gustaría vivir, sabemos que la gente se pone impaciente en esta semana previa, pero vamos a intentar dar lo mejor para darles una alegría", comentó también en los medios oficiales Papu Gómez.

"Es un partido especial por lo que significa un derbi, con la rivalidad de siempre", asegura el experto Koundé, que el próximo 12 de noviembre cumplirá 23 años. "Tenemos que ganar para la afición y porque son tres puntos importantes. Esperamos un partido difícil y este año han mejorado en muchos aspectos, sobre todo colectivamente", dijo elogioso Koundé.

Fe en la trayectoria del Sevilla

Papu confía en la trayectoria del equipo de Lopetegui, por encima del palo del Lille y de esa mejoría del Betis que elogian todos los sevillistas. "Venimos muy bien en el campeonato, también con un partido menos. Sabemos que el Betis es un equipo peligroso, que en su casa se hace fuerte, pero sabemos que el derbi es un partido aparte en el que también cuentan las emociones, la gente y la presión. Haremos nuestro juego como siempre para intentar ganar", comentó.

El novel de 33 años, diez más que Koundé, reconoce que son sólo tres puntos, pero con ese plus anímico que significa siempre ganar un derbi. "No creo que haya en juego más que tres puntos. Ganar te puede dar una inyección anímica, pero queda mucho en el campeonato, queremos seguir en lo más alto e iremos a ganar. En lo personal me tuve que parar dos semanas por una lesión que traía de Argentina, pero tengo muchas ganas de colaborar y ayudar al equipo".