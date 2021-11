Joan Jordán: "Estoy convencido de que nos vamos a plantar allí con muchísima fuerza"

Joan Jordán fue uno de los protagonistas de la jornada de Media Day (día de los medios) organizada por el Sevilla de la mano de LaLiga para animar el derbi de este domingo. El mediocampista catalán, siempre locuaz cuando se trata de hablar de fútbol, dio su visión del encuentro ante el Betis y de cómo llegará el Sevilla a la cita del Benito Villamarín (21:00).

"Creo que físicamente vamos a llegar muy bien, pero el aspecto psicológico va a ser importante. Veo al equipo preparado, confío muchísimo en mis compañeros y estoy convencido de que el domingo nos vamos a plantar allí con muchísima fuerza y con muchas ganas", dijo ante los medios del Sevilla.

El mediocampista catalán quiso darle la importancia justa al derbi, un partido distinto, diferente, pero que no deja de computar como uno más de la Liga. "Son tres puntos, no lo veo de otra manera. Es un partido distinto, que queremos ganar por nosotros, por nuestra afición. No negaré que es un partido diferente. Pero no me valdría ganar el derbi y perder los tres partidos siguientes de competición. No me valdría. Preferiría perder el derbi y ganar los tres siguientes partidos", insistió el jugador.

Sí adelantó que ve al grupo muy comprometido y metido en la dinámica de la preparación de un partido tan trascendental. "Lo vamos a afrontar con mucha energía y ganas, y estoy convencido de que vamos a hacer un muy, muy buen partido. Pero nuestro objetivo es mucho más lejano, es estar arriba y por eso queremos esos tres puntos, para seguir arriba, no los queremos simplemente por ganar al Betis. Estamos en buena onda a pesar del partido del martes, en el que nos equivocamos en la última media hora y debemos aprender de eso".

Esperanza en la Champions, aparcada

Uno de los asuntos que tocó fue el estado anímico del Sevilla tras el duro palo del martes ante el Lille: "El equipo salió muy jodido del partido, sigue en ese aspecto herido, porque es una realidad que el partido del martes no salió como queríamos, que estamos en una situación complicada en el grupo. A la vez tengo muchísima ilusión por cuando vuelva la Champions, estoy convencido de que lo podemos lograr. Afrontaremos esa final como se debe, pero apartamos eso y ahora viene un partido muy, muy bonito en el que lo más importante va a ser el tema mental".

Lógicamente, reconoció que el derbi "es un partido distinto, especial, muy bonito". "Creo que la ciudad se paraliza, lo disfruta muchísimo toda la ciudad. Lo viviremos como se debe, lo disfrutaremos muchísimo. A partir de ahí, todo eso está muy bien, nos centramos en el verde, en nosotros, en ser un Sevilla reconocible. En estos tres días planteamos el partido que queremos. Está muy bien el ruido de fuera, es muy bonito, pero nos tenemos que abstraer de eso y centrarnos en el juego, que es lo que nos va a hacer llegar a la victoria".

Primer derbi con público en dos años

Desde el 10 de noviembre de 2019, antes de la pandemia del Covid-19, no hay un derbi con público. Fue precisamente en el Benito Villamarín y ganó el Sevilla de Lopetegui por 1-2. Joan Jordán habló del regreso del público y también de la afición sevillista que estará en el estadio. "Es una gran alegría. Tengo muy buen recuerdo de mi primer derbi allí. Lo ganamos y lo celebramos con ellos y fue una sensación única. Recuerdo que no salí de inicio, que jugué 15 minutos. Pero fue una de mis mejores sensaciones de cuando llegué aquí, recuerdo tener los vellos de punta".

Por último, quiso mandar un mensaje al sevillismo, que podría estar inquieto por la imagen del equipo el martes en vísperas del derbi. "A la afición, que esté tranquila, que el equipo va a llegar muy preparado el domingo, que confíen en nosotros, que vamos a morir en el campo. De verdad, que estén tranquilos porque el Sevilla lo va a dar todo y va a ser un Sevilla muy reconocible. Nos vamos a centrar en las cosas que nosotros sabemos hacer bien y cuando acabe el partido estoy convencido de que estarán orgullosos de nosotros".