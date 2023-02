Koundé se disculpa ante el sevillismo por la celebración del gol de Jordi Alba

Hay quien vive ajeno a las redes sociales y hay quien no da un paso sin ver si ese gesto ha tenido repercusión en Twitter, Instagram o Facebook. Algunos futbolistas suelen estar muy pendiente de la repercusión que tienen en las redes sus gestos. Y hete aquí que el ex sevillista Koundé ha pedido disculpas por celebrar un gol, algo tan natural como eso.

Fue tras el 1-0, el gol que abrió el partido del Barcelona ante el Sevilla. Jordi Alba descerrajó la lata y luego cayeron dos más. Y el ex sevillista fue retratado corriendo junto al jugador con el que tuvo un rifirrafe hace la temporada pasada, hace más de un año, cuando fue expulsado por lanzarle el balón junto a la banda.

El gesto de euforia es patente. Y hasta lógico teniendo en cuenta que el Barcelona llevó el peso del partido pero no encontraba la forma de abrir el marcador... "Quería pedir disculpas por la celebración del gol que, dentro de un momento de euforia, fue exagerada por mi parte", dice. Como si la euforia se pudiese medir a 180 pulsaciones por minuto...

Siempre fue agradecido por la oportunidad de vestir la camiseta rojiblanca y por el cariño que recibió durante mi tiempo allí.Por eso quería pedir disculpas por la celebración del gol que, dentro de un momento de euforia, fue exagerada por mi parte. Os deseo lo mejor, siempre. — Jules Kounde (@jkeey4) February 6, 2023

Tras el encuentro, algún tuitero le afeó la celebración junto al que ahora es su compañero de equipo. Nada nuevo bajo el sol. El gesto, además, cobra menos importancia aún teniendo en cuenta que apenas había sevillistas presentes en el Camp Nou, por su política de venta de entradas, que fue protestada desde el palco del Sevilla con la exhibición de bufandas sevillistas por sus dirigentes, José Castro y José María del Nido Carrasco.

Con todo, el futbolista usó Twitter para pedir las disculpas que nadie, o casi nadie, le pidió. Porque los que lo insultaron en esta red social por su celebración no van a conformarse con el mensaje del ex sevillista... Ni mucho menos. "Os deseo lo mejor, siempre", remataba Koundé. Pues lo mejor es no tomarse al sevillismo como un colectivo infantil e inmaduro, que es lo que parece al enviarle el francés ese mensaje..