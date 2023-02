El mensaje de Castro y Del Nido Carrasco con la bufanda en el palco

Después de la polémica suscitada por la prohibición del Barcelona de acceder con prendas identificativas de su equipo a los aficionados del rival en el Camp Nou y el comunicado que el Sevilla emitió el pasado viernes, José Castro y José María del Nido Carrasco se han presentado en el palco del estadio culé ataviados con sendas bufandas del Sevilla.

"Prohibida la compra para aficionados del Sevilla Fútbol Club", se podía leer en la web del Barcelona en la pestaña de compra online de entradas para el partido de este domingo. "Se denegará el acceso al estadio a aficionados con vestimenta o emblemas del Sevilla Fútbol Club”, apostillaba el canal oficial de la entidad azulgrana.

Ante ello, el Sevilla anunció que presentó una queja formal tanto al Barça como a LaLiga, ya que entendía "no es proporcionado el mensaje ni ajustado a la normativa, aun cuando el partido se haya declarado de alto riesgo, que un aficionado del Sevilla Fútbol Club no pueda acceder al estadio portando o vistiendo una camiseta o bufanda de su equipo”.

Cuirisamente, José María del Nido Benavente se refirió a este asunto. El ex presidente, en un acto público, aseguraba que si él fuera presidente acudiría al palco del Barcelona con una bufanda del Sevilla, justo lo que han hecho Castro y su hijo. "El primero que se presentaba en el palco con una bufanda del Sevilla sería yo, a ver si alguien me la quita. Como ejemplo. ¿Esto provoca violencia? ¿Ir con los colores de tu equipo para animarlo? No lo entiendo. Lo que habría que hacer es, cuando sale la noticia, llamar al presidente de LaLiga. Evidente, si a mi afición no le dejan entrar en el Camp Nou, en el Sánchez-Pizjuán no entra una bandera culé, me tienen que matar. Está más claro que el agua”, dijo el racial abogado.

"Leí la noticia el día del Espanyol, que prohibían asistir a los aficionados con símbolos de su equipo. No sé si existe alguna circular, porque no estoy en el día a día, que de alguna manera provoque esa decisión. Si yo fuese el presidente le diría a los sevillistas que tienen dos opciones: ir con símbolos del Sevilla o ir con símbolos del Sevilla", añadía Del Nido Benavente.