Koundé y el verano de Daniel Alves en 2007 con el Chelsea

Desde que empezó a irrumpir Koundé en el Sevilla fue inevitable compararlo con Daniel Alves. Por personalidad, talento e influencia en el juego, también por sus exóticos peinados, el joven central, ahora con 22 años, recordó la frescura y el desparpajo del ex sevillista, que el sábado juega la final del torneo olímpico frente a España a sus 38 años. El sábado también será la última ocasión de ver a Koundé en un amistoso antes de la Liga. No jugó ni ante el PSG ni ante la Roma. Quizá por su situación, en espera del acuerdo entre Sevilla y Chelsea, o quizá no.

Curiosamente, fue el Chelsea el que provocó en el verano de 2007 un acto de rebeldía grave de Daniel Alves. El brasileño, como ahora el francés, tenía un acuerdo irrechazable con el gigante londinense. Y el Sevilla estuvo a punto de cerrar el traspaso por unos 35 millones de euros. Pero Roman Abramovich no transigió con la última exigencia del Sevilla ni con el precio final y todo se rompió.

Daniel montó en cólera y culpó al club de Nervión de aquel desencuentro. Se quedó una temporada más y al verano siguiente firmó por el Barcelona, donde se convirtió en una leyenda. El Sevilla, además, lo traspasó por cerca de 40 millones, que fueron superados de largo por los bonus de rendimiento, extraordinario por parte del jugador y del Barça en la mejor época del club azulgrana. Todos salieron ganando, salvo el Chelsea, claro. El caso podría tener concomitancias y hay quien ve ya en Koundé atisbos de rebeldía.

Las redes sociales instan a la interpretación confusa de algunos gestos y muchos tuiteros han afeado que Koundé no aplaudiera a En-Nesyri en un vídeo del club sobre la rutina del marroquí. El joven galo simplemente observó el gesto, asintió y siguió dando cuenta de su plato. La mesa es sagrada para los franceses de buena educación.

Es difícil imaginar adónde habrían llegado las actuales redes sociales con la actitud de Daniel en aquel durísimo verano de 2007, sobre todo cuando se negó a jugar la previa de la Champions con el AEK de Atenas, estando Antonio Puerta aún ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. El brasileño no quería jugar aquella previa porque le impediría disputar la Champions con el Chelsea. Fue un escándalo, aunque finalmente el partido no se jugó por la muerte de Puerta, el traspaso se frustró y Jiménez, cuando relevó a Juande en octubre, subió al carro a Daniel.

En espera del acuerdo entre Sevilla y Chelsea por Koundé, éste sigue su rutina normal, integrado en los entrenamientos del Sevilla, con buen humor y ningún gesto aparente de rebeldía. Al mercado aún le queda mucho y la inyección de CVC puede cambiar el panorama. No parece que vuelva a darse un caso Daniel Alves. ¿O sí?