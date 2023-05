Lamela y Fernando, ausentes; el sueño de la Europa League toma forma en el césped

El Sevilla ha regresado en la mañana de este viernes a los entrenamientos después del triunfo liberador sobre el Espanyol. Lo ha hecho ya con la mente puesta en la ida de las semifinales de la Europa League, que disputará contra la Juventus entre el 11 y el 18 de mayo, con la ida en Turín y la vuelta en Nervión.

Con tal motivo, para empezar a preparar el partido del próximo jueves en el Juventus Stadium, al que vuelve el Sevilla por cuarta vez, José Luis Mendilibar ha dado una charla tras la victoria balsámica sobre el Espanyol y sobre la preparación de ese partido trascendental. Y luego ha dirigido un primer entrenamiento con el balón de la Europa League.

Por fin se acabó la pesadilla, pero como queda noche….por qué no seguir soñando?Y mañana? Mañana queda muy lejos.Pobre del que quiera robarnos la ilusión!!!! — Monchi (@leonsfdo) May 4, 2023

Lamela y Fernando, los ausentes

En el entrenamiento sobre el césped no han estado Lamela y Fernando, dos bajas de última hora para el partido de ayer. El primero tuvo unas molestias en la espalda y el segundo, un dolor estomacal. Ambos se cayeron de la convocatoria, e incluso el argentino, del once titular, para lo que se probó durante el calentamiento.

Suso también se retiró lesionado del partido en la primera mitad, al sentir un pinchazo en el muslo derecho en un sprint tras un balón a la espalda de la zaga, en la jugada precedente al 1-1 del Espanyol, en la que Óliver Torres dudó si echar el balón fuera por estar su compañero en el suelo. Los que fueron titulares, excepto Rafa Mir, que jugó medio tiempo, no saltaron al césped salvo para la charla e hicieron la habitual sesión de descarga.

Una semana para recuperar... y Turín

Mendilibar se refirió a los lesionados en su comparecencia tras el partido. "Sabíamos que Coco Lamela estaba justito, Bryan tenía que estar preparado. Antes se ha caído Fernando con un dolor de estómago, no ha podido venir al estadio. Esto nunca me ha pasado a pesar de llevar 30 años entrenando". "Teníamos pensado cambiar a ocho jugadores", añadió. Sobre Suso, dijo que "ha notado algo, es listo y espero que no sea mucho". "Luego Bryan estaba agotado, cargado después de tener que jugar dos partidos tan seguidos", argumentó.

No descartó a ninguno de ellos para el próximo partido, nada menos que la ida de la semifinal de la Europa League el jueves 11 de mayo. "Hay una semana por medio y espero que se recuperen y puedan estar", dijo Mendilibar.