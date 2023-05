Óliver Torres jugó con una infección de muela

El Sevilla se jugaba mucho y nadie quería perderse el partido ante el Espanyol, en el que por fin el equipo de José Luis Mendilibar sumó los 44 puntos que virtualmente significan la permanencia en Primera División. Lamela lo intentó y no pudo por un dolor en la espalda. Fernando se tuvo que ir a su casa por un fuerte dolor de estómago. Y Óliver Torres pasó una mala noche por un dolor de muelas, pero jugó y terminó siendo decisivo con el robo del balón en la jugada del 3-2 de Pape Gueye.

El futbolista extremeño confesó que no lo había pasado bien en las horas previas. "He pasado una noche muy mala con la muela, pero el míster me ha preguntado cómo me encontraba y no podía decirle que mal", dijo tras el partido. Tenía una infección y llegó a tener fiebre incluso... Con lo que debilita una fiebre y un dolor de muelas, Óliver Torres hizo el esfuerzo: "La ilusión podía".

Una rotación en la que sí entró Óliver

Además, en Óliver Torres se sumaba que no está teniendo la continuidad deseada por todo futbolista, dentro de que Mendilibar está haciendo rotaciones y ante el Espanyol cambió a siete futbolistas respecto al partido del Girona. Iba a hacer un cambio más, pero tuvo que repetir Bryan Gil debido a la dolencia en la espalda de Lamela, que se probó en el calentamiento y no pudo jugar.

Tras el gol, en el que los futbolistas del Espanyol reclamaron una falta que no es tal en el robo de Óliver Torres, éste se quedó tumbado en el suelo, suspirando de alivio, como "una liberación". "Que lo celebren, que ese ratito era para mí", dijo en la zona mixta el futbolista, que tras el gol salvador fue cambiado por Badé.

Ahora ya, no sólo él, en el Sevilla todos respiran tranquilos y se pueden llevar mejor hasta los dolores de muela... Para Turín, ida de las semifinales de la Europa League, quedan seis días, casi una semana, para preparar con mimo una cita que puede significar otra final europea... Y lo hará el Sevilla con los doberes hechos en la Liga y sin más preocupaciones que la propia Juve, que no es poco. Pero llega el torneo fetiche para los sevillistas. El sueño, tras la pesadilla superada, vuelve a llamar a sus puertas...