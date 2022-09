Lamela: "Es una victoria que estábamos buscando desesperadamente"

Erik Lamela fue, junto a José Ángel, otro de los protagonistas del triunfo del Sevilla en Cornellà. El argentino marcó el 0-1 sin romper a sudar, pero también una acción suya metía el miedo en el cuerpo y obligaba al equipo a recular y a defender con uñas y dientes un resultado que poco antes del descanso parecía muy claro.

"No me voy tan contento por la expulsión, pero sí orgulloso por los compañeros, que en esos minutos lo dejaron todo para conseguir la victoria", decía el extremo sevillista.

"Mi gol no es nada si no ganas y estoy muy contento por esta victoria que estábamos buscando desesperadamente. Esto es fútbol, el otro día no entró nada y hoy la primera entró. Lo importante es que estamos más unidos que nunca y el trabajo nuestro es darlo todo, esforzarnos día a día y los resultados llegarán", agregó.

"El miércoles tenemos otra oportunidad para seguir este guion y esta dinámica de ganar. Es muy importante para acomodarse en la fase de grupos y esperamos ir allí con las mejores sensaciones posibles", terminó.