Lopetegui: "El derbi ya es prehistoria, nos centramos en el Alavés"

Julen Lopetegui afirma que el "derbi ya es prehistoria" y se centra en el Alavés preocupado por las numerosas bajas que, ya advierte, va a tener el Sevilla en Mendizorroza. "Va a ser complicado, tenemos realmente problemas, tanto con ellos (Diego Carlos y Martial) dos como con otros futbolistas. Luego veréis la lista y hay muchas ausencias y trataremos de poner el foco en los que van a estar en la lista, darles la máxima confianza. Pero a nivel de bajas hay un escenario demasiado amplio, mucho más del que querríamos", aseguró.

"El partido es realmente complejo y difícil y mucho más ante un equipo como el Alavés", comenzó Lopetegui. "Es un buen equipo, con un entrenador muy experimentado, con buenos futbolistas y que está luchando por salir de una situación complicada. Esos rivales para mí son los más complicados", avisó.

El técnico guipuzcoano destacó el perfil claro que presenta el Alavés de Mendilibar. "El Alavés tiene una manera muy concreta de defender y de atacar. Los equipos de Mendilibar siempre han tenido ese ADN y además tiene una plantilla muy acorde a lo que él siente como entrenador. Trataremos de contrarrestar y superar a un buen rival que nos va a obligar a hacer un buen partido".

"Nos tenemos que preparar, rehacernos y superar todas las dificultades que tenemos para conseguir el único objetivo, que es competir con ellos e intentar ganarles", añadió.

El entrenador de Asteasu torció algo el gesto cuando se le dijo que, según una encuesta entre aficionados sevillistas, su equipo tiene cierta imagen de conservador... "No presto atención a encuestas ni a nada parecido".

Muchos empates a domicilio. "Siempre salimos a por los tres puntos, y mañana no va a ser una excepción".

Estado físico del equipo. "Tenemos bastantes dificultades y muchos casos son por esos excesos de muchos factores, con pocas posibilidades para rotar, también porque ha habido lesiones largas y traumáticas, que a veces son de mala suerte. Pero ponemos el foco en los que van a estar y los que nos tienen que ayudar, que son todos. Cuando se cierra una puerta se abre otra, el despertador suena para todos y ahí es importante que todos los futbolistas de la plantilla aporten su granito de arena para ayudarnos a ganar".

Lamela no está disponible. "No, no está disponible, no tiene el alta médica todavía. Los médicos nos tienen que marcar las pautas".

Jesús Navas, una buena noticia. "Ha jugado un partido completo después de tres meses y medio y lógicamente tiene que seguir mejorando, creciendo y cogiendo su mejor tono. Es una buena noticia que esté en disposición de ayudarnos".

En-Nesyri, en camino. "Cuanto más juegas más pasos vas dando, no sólo él. Todos tienen que seguir dando pasos, sobre todo los que han jugado menos. Ha estado tres meses ausente entre la lesión y su ausencia, y a medida que pasen partidos tiene que ir encontrando su mejor forma".

No hay conjura por la Liga. "La conjura que hay es recuperar futbolistas para poder ser competitivos en cada partido, que bastante conjura es. La única que hay es intentar ganar al Alavés con un once competitivo y recuperar futbolistas para poder competir".

Sin comentarios sobre Isco. "No hablo de futbolistas que no están en el Sevilla. Los futbolistas importantes son los que están con nosotros y los que van a tratar en un momento de máxima dificultad por tantas bajas de dar un paso adelante en un partido complejo con el Alavés. No me da nada hablar de jugadores que no están aquí".

Joselu, máximo golador del Alavés. "El Alavés tiene sus armas, tiene un buen delantero, como es Joselu. Pero no sólo él. Tiene a Luis Rioja, Jason, Édgar, Pere Pons... Tiene jugadores a nivel ofensivo con un nivel muy interesante. Y vamos a intentar contrarrestarlos y superarlos".