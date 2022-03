Compromiso Lopetegui

No sólo en récords está dispuesto a hacer historia Julen Lopetegui en el Sevilla. Su compromiso también está presente y, a diferencia de los otros entrenadores que han logrado títulos europeos, Juande Ramos y Unai Emery, su lealtad de momento está a prueba de ofertas. Si tanto el de Pedro Muñoz como el de Fuenterrabía no se resistieron al reclamo de clubes como el Tottenham y el Paris Saint-Germain, el guipuzcoano está cerca de terminar su tercera temporada en el banquillo nervionense y ya ha dicho que no a una oferta del exterior. Es verdad que también Emery dijo no al Milan en un momento dado, aunque al final de su cuarta campaña, la tercera completa, movió sus hilos para dar el salto a un grande de Europa como el PSG, abonando además su cláusula liberatoria.

Lopetegui, con contrato hasta junio de 2024, ofrece todas las señales posibles para querer llegar, como mínimo, a esa fecha. ha superado de momento a Juande Ramos en tiempo en el banquillo sevillista –el manchego dio la espantada al principio de su tercera temporada, en octubre– y ha dejado atrás en tiempo a un buen puñado de técnicos, empezando por Manolo Jiménez (una temporada completa y dos medias), Antonio Álvarez, Gregorio Manzano, Marcelino García Toral, Míchel, Jorge Sampaoli, Eduardo Berizzo, Vincenzo Montella y Pablo Machín, quienes no pasaron ninguno de un ejercicio.

“Ojalá me vea hasta 2024 en el Sevilla. Sí que ha habido momentos, este verano, en los que hubo algo, pero decidimos quedarnos”, dijo Lopetegui en la Cadena Ser refiriéndose a la oportunidad que tuvo el pasado verano de recalar en la Premier League, curiosamente en el mismo club al que sí aceptó ir Juande Ramos, el Tottenham.

El ex guardameta ha acabado seducido por la idiosincrasia de un club en el que están presentes una serie de valores que considera claves para el crecimiento futbolístico e institucional: la ambición, no rendirse, las ganas de crecer, la humildad y la cultura del trabajo.“Desde que llegué he sentido el cariño de la afición durante estas tres temporadas”, explicó también el de Asteasu, que por primera vez en el pasado derbi escuchó a la afición del Sevilla corear su nombre en una demostración clara de respeto y admiración.

No obstante, pese a los debates y a las críticas, Lopetegui se ha sentido querido en Sevilla y en el Sánchez-Pizjuán. “Yo he dado lo mejor de mí al Sevilla, pero el Sevilla me ha dado mucho más a mí. Tres años provocan mucho arraigo”, puntualizó el preparador guipuzcoano, señalando también a Monchi como un vínculo importante para su estancia en Nervion. El de San Fernando fue quien apostó por él en su momento y quien ha estado siempre cerca en los malos momentos: “Es un placer trabajar con Monchi. La figura de Monchi es muy, muy importante para mí”.

Si Lopetegui cumple su actual contrato, incluso si llega a mitad de la próxima temporada, se convertirá en el segundo entrenador con más tiempo en el cargo en el presente siglo, sólo superado por Joaquín Caparrós, que dirigió al Sevilla durante cinco campañas completas desde la 2000-01 a la 2004-05, aunque la primera de ellas fue en Segunda División.

El vasco, además, va superándose a sí mismo en cada temporada en el Sevilla en cuanto a resultados. La actual clasificación, segundo en la tabla con 54 puntos, es la mejor puntuación desde su llegada a Nervión. En su primera campaña, la 2019-20, en la vigésima sexta jornada el Sevilla era cuarto con 46 puntos y en la pasada, que los de Lopetegui cerraron como la mejor de la historia del club en puntuación final (77) a estas alturas sumaban tres menos que ahora, 51.

No hace mucho –apenas semanas– las críticas a Lopetegui por parte de la afición seguían presentes en el día a día del Sevilla, sobre todo relacionadas con el estilo de juego o los planteamientos de los partidos. Sin embargo, ajeno a todo, el guipuzcoano sigue trabajando agradecido, ilusionado y con el máximo de compromiso.