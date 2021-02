El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha destacado este martes la ilusión de su equipo por meterse en una nueva final en la víspera del duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, choque fijado para este miércoles en el Sánchez-Pizjuán a partir de las 21:00 horas.

El ex guardameta ha calificado al Barcelona como “un gran equipo que además tiene a Messi” y ha confirmado que Jesús Navas no estará en esta primera cita con los azulgrana y se unirá a las bajas de Ocampos, Acuña y Óscar Rodríguez.

“Jesus Navas no va a estar disponible. Todos sabemos la temporada en la que estamos y las exigencias que tenemos. Es muy dura para todos, pero especialmente para nosotros, un equipo que han tenido sólo 5 días de vacaciones. Es un contexto que no podemos variar y tenemos que centrarnos en nuestra respuesta, en lo que nosotros tenemos que hacer y en las alternativas, los recursos y la ilusión que nos generan todas las competiciones y por supuesto ésta”, ha precisado el de Asteasu, que ha alabado el momento en el que se encuentra el equipo de Ronald Koeman, aunque precisó que no tendrá nada que ver la cita de este miércoles con el de la primera vuelta en la Liga, ya que “los equipos van evolucionando y ni ellos ni nosotros somos los mismos”.

“El Barça está en el mejor momento. No sólo Messi, hay otros futbolistas a un nivel muy alto y son jugadores del Barcelona. El nivel que tienen es evidente. Ellos están en un gran momento y creo que nosotros también. A partir de ahí creo que se va a ver un gran partido de fútbol con el aliciente de una semifinal”, ha indicado el guipuzcoano.

Al final, la figura de Messi, que se agiganta además en los partidos contra el Sevilla, está muy presente. “El Barça es un grandísimo equipo más Messi. Tiene muy bien equipo en todas las líneas al margen de tener al mejor del mundo. Dentro del respeto al rival nos centramos en nosotros mismos, pero claro que se nota la mano de su entrenador. Es un equipo muy reconocible en todos los aspectos y está haciendo un buen trabajo”.

La lesión de Ocampos. “Va a estar un tiempo importante. Fuera de los campos, la lesión es importante y en un momento clave de la temporada. Todos somos conscientes de que es un jugador importante, ha jugado prácticamente todos los partidos. Tenemos bastantes bajas desgraciadamente y deseamos que cuanto antes se vayan incorporando al grupo. Lamentando las bajas no nos podemos parar ahí, hay que mirar soluciones y tratar de centrarnos en los que estén.”

El nuevo dardo de Bordalás. “Lo tenía que decir al respecto ya lo dije, estamos totalmente enfocado en un partido precioso, importante y exigente como es el de mañana”.

Semifinal a doble partido. “No es una cuestión de pararte a pensar qué es lo que querrías. Las competiciones están diseñadas en unas circunstancias atípicas. Toca dos partidos y mañana toca jugar el primer partido”.

El gran futuro de Koundé. “Es un chico que lleva ya dos años con nosotros y que ha progresado y que tiene que seguir creciendo por la juventud y las condiciones que tiene. Pero además por lo que ama su profesión y lo que le gusta el fútbol. También cuenta, aparte de las condiciones, la mentalidad y él tiene la mentalidad correcta, lo que que le va a hacer seguir progresando”.