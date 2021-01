Lopetegui: "El Cádiz es el que mejor convive sin el balón"

Julen Lopetegui se ha referido a la capacidad de matagigantes que ha demostrado el Cádiz en la presente Liga. El rival del Sevilla este sábado en el Sánchez-Pizjuán es un equipo con ciertas particularidades que obligará a los jugadores nervionenses a estar muy alerta.

El entrenador guipuzcoano dio varios avisos en su comparecencia de prensa y catalogó al equipo de Álvaro Cervera como "uno de los más difíciles como visitante" de la Liga.

"El Real Madrid perdió, el Barcelona perdió, el Bilbao perdió contra nueve... insisto, el Cádiz ha tenido resultados magníficos, en casa también, pero sobre todo fuera de casa. Con partidos muy buenos y compitiendo de una manera muy concreta, muy definida y muy clara. Ésa es la realidad de la dificultad del partido y así lo afrontamos, con la máxima ilusión pero siendo conscientes del tipo de equipo que nos vamos a encontrar", subraya el ex guardameta, que continúa con su análisis del Cádiz: "Es un equipo muy bueno, el que mejor convive sin la posesión de balón, sabiendo qué tiene que hacer cuando no tiene balón y qué tiene que hacer cuando lo recupera. Jugadores que son además los idóneos para ese tipo de fútbol y que nos van a crear muchos problemas. Es un equipo muy bien construido, que lleva muchos años con un entrenador y es uno de los rivales más complejos y más difíciles. Un partido complicado y difícil y también interesante y bonito".

Lopetegui valoró la vuelta al Sánchez-Pizjuán tras tres partidos fuera de casa, aunque sea a puerta cerrada. "El factor público que a veces es importante no existe, pero llevamos tempo en ese contexto y es para todos los equipos. El rival que nos toca es un equipo complicado, fuera de casa ha tenido grandísimos resultados y con merecimiento, con muy buenos jugadores".

El rival en la Copa y las sorpresas. "La sorpresa es que nos sorprenda que haya estas cosas (eliminación de Real Madrid y Atlético). Se está repitiendo, se va a repetir y se seguirá repitiendo. El rival que nos toque es el que yo quería. En los sorteos no hay a quién quieres a quién no quieres… Si yo tuviera incidencia con mi deseo a quién nos pudiera tocar... No me paro en eso".

La salida de Carlos Fernández. "Hablamos sólo del partido. No tengo notificación de nada. Cuando lo haya ya me preguntáis, yo no me voy a adelantar a las circunstancias. Cuando lo haya lo comentare sin ningún problema".

¿Consejos a En-Nesyri por la oferta de la Premier? "Los consejos que les doy a mis jugadores son futbolísticos de cara a un partido, a entrenamientos. No entro en otras cosas que no son ciertas ni reales. Cuando un jugador me pida consejo se lo daré, pero de rumores no hablo".

Los elogios de Kroos. "Son palabras de un jugador que tuve hace dos años, es de agradecer su opinión y su mensaje hacia mi persona. No voy a decir mucho más, ha pasado mucho tiempo. Pero son palabras que uno agradece sin ninguna duda".

Opciones de Rekik ante la baja de Diego Carlos. "Podrá jugar por qué no, puede jugar de lateral, de central, en una línea de tres, es un jugador nuestro y tiene sus opciones igual que Joris (Gnagnon), o Sergi (Gómez) o Nemanja (Gudelj), o incluso Fernando, que también ha jugado ahí. Todo el mundo tiene que estar siempre con el despertador puesto porque en cualquier momento suena. Todos son importantes y todos lo van a ser porque jugamos cada tres días desde el 18 de septiembre”.

La vuelta de Vaclík. "Aún no ha entrenado con el grupo. Lamentablemente, está haciendo un trabajo, pero no tiene el alta todavía".