Lopetegui y la "fantástica exigencia" que ayuda a crecer

"Concentración, ambición e ilusión", además de la habitual "sana intención de tratar de conseguir los tres puntos". Julen Lopetegui ha analizado este viernes las circunstancias y las sensaciones de la plantilla del Sevilla en su regreso a la competición, este domingo en Balaídos contra el Celta (16:15). Uno de los aspectos más inciertos es cómo llegarán los argentinos, que aterrizan en la noche de este viernes y sólo se ejercitarán mañana, después de que Acuña jugara el Argentina-Perú (1-0). "Vamos a ver cómo llegan, no sólo Marcos, sino todos, los que se entrenen mañana y los otros que también han tenido algún que otro problema".

El problema de las fechas y los internaciones centró buena parte de su comparecencia: "Cada vez que van a las selecciones nos ocurre. Hemos jugado muchas veces sábado a la vuelta de las selecciones. Es el contexto con el que nos encontramos y debemos ser capaces de competir al margen del contexto. Llegan esta noche de viaje y el entrenamiento de mañana, el único que tienen, marcará un poco. Decidiremos cuál es la convocatoria y la alineación. Es cierto que al margen de ellos hay otros compañeros que han estado con sus selecciones, unos han venido en buenas condiciones, otros no tanto. Trataremos de buscar mañana esa foto final para decidir con quién viajamos y con qué once vamos a salir".

Hay un caso especial, el de En-Nesyri, que ultima la recuperación de su lesión muscular, producida el 25 de septiembre ante el Espanyol. Había cierta expectativa sobre que pudiera recuperarse en el parón, pero... "Todavía no ha entrenado con nosotros y estamos pendientes de su incorporación pero todavía no ha podido entrenar con nosotros".

Lo que sí tiene claro Lopetegui es que no va a forzar situaciones: "Los jugadores que no están bien no pueden estar en la partida. Pero si no está uno estará otro, hay que confiar plenamente en los que van a estar. Máxima confianza siempre en el jugador que está y afrontar el contexto con la máxima naturalidad".

En un espectro más amplio, valoró el estado anímico del Sevilla, cuya última comparecencia liguera se saldó con la frustrante derrota en Granada: "Con ganas de volver a competir y con la ilusión y la ambición de hacer un buen partido en Vigo, ante un rival que conocemos bien, durísimo, con excelentes futbolistas, con una propuesta de fútbol muy clara, que nos va a obligar a hacer un gran desempeño en Vigo. La llegada de los internacionales y las molestias que puedan traer forman parte del contexto y tenemos que adaptarnos a él para competir de la mejor manera posible".

Calidad individual en el Celta: "Espero un partido durísimo ante un rival que tiene muy claros los conceptos de juego, que tiene excelentes futbolistas, de calidad individual, jugadores que pueden resolver el partido por sí mismos muchos de ellos. Y nos va a obligar a un gran desempeño a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Un partido de máxima intensidad, de máxima exigencia ante un rival de mucha calidad que nos va a obligar a rayar a un nivel muy alto sin ninguna duda".

Debates al margen: No estoy pendiente de los debates, sino del equipo y de tratar de centrarnos en las cosas que nos pueden ayudar para seguir creciendo y mejorando. La exigencia es fantástica y la asumimos con naturalidad, siempre nos marca el camino, nosotros tenemos que mejorar como equipo. Ahora tenemos hasta el siguiente parón un periplo de partidos muy exigentes, bonitos, duros… y los tenemos que tratar de afrontar con la mejor de las mentalidades".

Análisis y mejora continuos: "Tanto en las victorias como en las derrotas y los empates tratamos siempre de mejorar y de crecer, de dar una respuesta como equipo. Y este caso no es una excepción".