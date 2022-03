Lopetegui: "Debemos mejorar la relación con el gol"

Julen Lopetegui ha realizado un análisis centrado en el tremendo sacrificio del grupo de jugadores del Sevilla que juega de forma continuada por las numerosas bajas. "No dejo de reconocer el esfuerzo titánico que los chicos han hecho".

El entrenador del Sevilla analizaba así el partido: "Jugamos hace dos días y medio y con la reiteración de muchos de los chicos por la cantidad de lesiones que tenemos. En la primera parte el partido ha estado equilibrado, la segunda parte la iniciamos muy bien y la Real prácticamente no salió del área, aunque es cierto que ahí no conseguimos hacer daño, y ante equipos buenos sufres. La energía era la justa, y ellos han tenido ocasiones claras para marcar. Y al final hemos tenido otra vez ese arreón con situaciones en las que pudimos marcar. Lo extraño es que terminase cero a cero viendo el partido que ha sido ante un rival directo. Los chicos han hecho un esfuerzo titánico y si hubiéramos metido la última, muy clara con Montiel, estaríamos todos mucho más contentos, pero no dejo de reconocer el esfuerzo titánico que los chicos han hecho".

Era preguntado Lopetegui por la falta de gol y de remate y por la escasa aportación de Martial. "En el fútbol las áreas son definitivas, tenemos que tratar de mejorar nuestra relación con el gol. Tratamos de ir por los partidos desde el principio y asumimos riesgos. Y esperamos y y deseamos mejorar en esa faceta. Martial ha llegado en invierno, tuvo una lesión, le está costando un poco. A los que llegan en invierno les ha costado un poco, recuerdo a Suso al principio, a Papu al principio... Y lo que queremos es ayudarle para que nos dé su mejor versión porque la vamos a necesitar. Pero evidentemente él también tiene que meterse en el ritmo del equipo y entre todos trataremos de ayudarle para que así sea".

Otra cuestión. ¿Se le está haciendo larga la Liga al Sevilla? "Hoy el equipo estaba justo, es normal, tras una situación de haber jugado 120 minutos y tenemos pocas alternativas de cambio. Hoy la noticia positiva es la vuelta de Lamela, que ha entrado bien y es una buena noticia. Y trataremos de recuperar al máximo número de futbolistas posible, cuanto más tengamos, mejor".

La situación más dura desde su llegada. "Estamos viviendo una temporada dura, es una situación muy compleja, muy dura, situaciones que no esperábamos la venimos sufriendo reiteradamente desde noviembre y por eso destaco el esfuerzo y el carácter del grupo y de los chicos. Y eso lo que tenemos que hacer, poner en valor a los que están y tratar de recuperar al resto. Marineros buenos con el mar calmo son todos, con las tempestades es donde hay que manejar bien. Es lo que tratamos de hacer y lo seguiremos haciendo".

La conveniencia del parón. "Lo que espero es recuperar jugadores, recuperar el máximo número de futbolistas para poder afrontar los nueve partidos que quedan, para competir en las mejores condiciones en pro de un objetivo que sería histórico, lograr la Champions por la Liga dos veces seguidas fue complejo e histórico y tratar de conseguirlo una vez más va a ser difícil y duro, tenemos rivales duros. Pero no pensamos en la tabla, sino en recuperar jugadores y tratar de competir de la mejor manera posible".

La influencia de la prórroga. "Hemos trabajado por conseguir los tres puntos, teníamos ganas de vencer a un rival directo. Hay algo importante, cuando tienes la posibilidad de preparar un partido durante siete días o cuando juegas Europa League con prórroga y con bajas. El equipo estaba ilusionado con conseguir los tres puntos. Ojalá lo hubiéramos conseguido".

Bono, en espera de evolución. "Ha tenido molestias en la pierna, no se sentía con confianza y vamos a valorar en los próximos días, a ver qué pasa".

El parón y los internacionales. "Viene un parón, esperemos recuperar jugadores para las siguientes nueve finales que nos quedan, que no vengan lesionados los internacionales y a ver cómo recuperamos".