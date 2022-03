Koundé: "Lo hemos dado todo, pero a nivel de juego debemos dar más"

Jules Koundé se mostró crítico con el equipo y manifestó su enfado tras un empate que no le supo nada bien: "No me sabe a nada, muy enfadado porque después de la derrota queríamos dar otra cara y por supuesto ganar para la afición y también para la clasificación, que cada vez tenemos menos puntos de ventaja", comenzó ante los micrófonos de Movistar Plus.

El central francés analizó el porqué de esa incapacidad para generar de Sevilla: "No hemos sido capaces, hemos generado un poco de peligro pero nos ha faltado precisión al final de la cancha. Ellos también han tenido ocasiones, es cierto, han tocado en el palo varias veces. Queríamos ganar y cada vez que no ganamos es una decepción".

El internacional galo, que ahora se va con su selección para jugar dos amistosos, advierte que el Sevilla no puede seguir fallando, porque se aprieta la lucha por un puesto de Champions, olvidada ya la persecución del Real Madrid. "Sabemos que la Liga ahora mismo está en la Liga de Campeones, que siempre ha sido el objetivo del club. Y va a ser difícil, se está apretando porque hemos perdido bastantes puntos fuera de casa".

Y ponía el acento el futbolista del Sevilla en una crítica al juego del equipo, que ve muy mejorable. "Hoy lo hemos dado todo, pero a nivel de juego tenemos que hacer más. Hay muchas bajas, pero eso no es una excusa para nosotros. Debemos mejorar por la afición y por nosotros. Ahora tenemos un parón y seguro que este equipo, que tiene mucho carácter, se va a levantar. Lo que puedo decir a la afición es que lo vamos a dar todo y este grupo va a cumplir los objetivos que tiene".

"Nos falta estar mejor colocados, meter un poco más de ritmo con el balón. Y tener un poco más de calma y precisión en el tramo final. Vamos a descansar ahora en el parón", siguió con su crítica en SFC Radio. "Es verdad que os faltan varios compañeros importantes, pero tenemos que tener esa exigencia con nosotros mismos, no puede ser excusa. Tenemos que hacerlo mejor porque quedan nueve partidos, equipos que están muy bien por detrás de nosotros y se va apretando", continuó.