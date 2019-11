Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha repasado ante la prensa la visita del Leganés (domingo 12:00 horas), un rival que va presentar dificultades en el Sánchez-Pizjuán, donde el equipo nervionense no podrá contar con dos hombres importantes, mientras que en el caso de Jesús Navas el técnico guipuzcoano no ha desvelado si llegará a tiempo tras las molestias que sufrió en la parte posterior del muslo en Valladolid.

“Tenemos la baja de Lucas (Ocampos) y la de Fernando, pero jugadores que no están, oportunidades para otros futbolistas y a ser capaces de afrontar los partidos. Como siempre lo hacemos, con un respeto a los rivales y confiando en los que estén en el campo”, ha explicado Lopetegui, que no desvela si Jesús Navas estará apto: “Ha evolucionado de manera positiva, pero tenemos que esperar. Esperaremos a esta noche a ver cómo está”.

El técnico tiene en gran estima al Leganés y no se fía de su situación: “Es un buen equipo al que prácticamente no le han tirado a puerta en dos partidos ante equipos grandes como son el Barcelona y la Real Sociedad. Estuvo a punto de ganar en Anoeta y el Barcelona no le pudo crear peligro salvo al balón parado. Tienen básicamente el mismo once del año pasado, es un buen equipo, están haciendo bien las cosas que nos va a obligar a hacer un gran partido. Creo que está en un gran momento”.

La ilusión del sevillismo. “Nos llega que la gente está ilusionada, a partir de ahí te aseguro que lo único que me llega a ahora es el partido que tenemos, muy complejo”.

Posibilidad de acabar líder la jornada. “No nos fijamos en eso, de verdad. Toda la energía la ponemos en hacer un buen once y hacer un buen partido".

Javier Aguirre. "Tengo una grandísima opinión de él. Me encanta escucharlo en las ruedas de prensa, habla con aplomo y sapiencia. Tendremos un gran equipo delante, no tengo la mínima duda a ese respecto”.

Tipo de juego. “Trataremos el momento del juego que toque y trataremos de hacer las cosas bien. Interpretar bien cada momento del juego tanto ofensiva como defensivamente”.

Partido como el del Qarabag. “El Qarabag jugó con un 5-4-1, en cualquier situación puede haber similitudes. La dificultad de mañana va a estar y sabemos lo que tenemos que hacer tanto con balón como sin balón”.

Dabbur. “Tiene alternativas de jugar en la Liga como todos los compañeros. Ya el resto es un tema de elección mía y eso no lo voy a decir”.

La sanción a Ocampos. “Política de hechos consumados: tomar nota y aprender. Cuando un jugador sale entra otro y hay que tener confianza plena en la plantilla”.

Copa del Rey. “No me parece una chapuza, me parece un formato nuevo que tiene sus aspectos positivos. hay que ver las cosas positivas, pero está muy lejos ahora mismo para nosotros”.

La destitución de Emery en el Arsenal. “Sientes ese dolor, uno lo siente porque es la profesión. Pero estoy convencido de que pronto va a estar entrenando a otro equipo porque es un grandísimo entrenador".