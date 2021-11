Lopetegui: "Si tienes al Real Madrid con el pie en el cuello hay que apretarle"

Julen Lopetegui hizo una "valoración negativa" del encuentro, en un partido en el que que el Sevilla "mereció más", aunque en un campo como el Santiago Bernabéu "no se puede perdonar".

"La valoración es negativa, porque salimos derrotados en un encuentro en el que no lo merecimos, pero con los merecimientos sólo no vale. Hicimos un gran partido para matar al Real Madrid en la primera parte. No lo hicimos y el rival tiene esa calidad y jugadores para ganar, aunque fuimos superiores". En este sentido, destacó el trabajo de su equipo, pese a quedarse con "un sabor amargo". "Si algún equipo mereció los tres puntos somos nosotros, pero aquí no vale con dominar 75 minutos, fallar ocasiones, conceder pocas opciones... Ellos tienen los mejores jugadores del mundo y es lo que tiene. Por eso el castigo es excesivo. Estamos dolidos, pero conscientes del gran esfuerzo y el buen partido que hemos realizado".

"Todo lo que podía salir en contra salió en contra. Como la acción del penalti a Ocampos, que me dicen que es clara y no entró a revisarla el VAR. El jugador también dice que es penalti. Después de la jornada que llevamos hay que acatar la decisión, no queda otra, toca tragar veneno y seguir trabajando", apuntó el técnico vasco, que se lamentó por los "no aciertos en la portería contraria". Y añadió: "Claro que se puede hacer más para ganar. Hicimos un gran esfuerzo, pero hay que hacer más. Si tienes al Real Madrid con el pie en el cuello hay que apretarle, porque si no se levanta", afirmó.

Tras un gran primer tiempo, el Sevilla acabó metido atrás. Lopetegui explicó: "Nos han metido muy atrás, aunque con la sensación de no tenían ocasiones claras. Es imposible manejar el partido los 90 minutos como quieres. Fue una lástima, porque hicimos un gran esfuerzo con mucha personalidad para ganar. Vinimos a por el partido, apretando arriba. Eso exige un gran derroche físico que al final hemos podido pagar. Para ganar aquí hay que hacer las cosas muy bien, las hemos hecho y al final no nos ha llegado. Hicimos méritos para llevarnos los tres puntos y nos vamos con una derrota", indicó Lopetegui, que defendió a Bono: "Nos ha salvado muchas veces, es un baluarte y es consciente que ha tenido un error. Nos ha salvado muchas veces y por eso le aplaudimos".

El preparador nervionense mira ya adelante al próximo choque de Copa afirmando que "toca levantarse". "Las alegrías duran lo que duran, como las tristezas, porque empezamos ahora una nueva competición y una nueva ilusión con la Copa".