El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, compareció cabizbajo y sin la energía habitual, después de que su equipo cayera derrotado ante el Chelsea. "Ha sido superior, hay que aceptarlo", ha indicado el preparador sevillista, que también explicó los motivos que lo llevaron a colocar una alineación con numerosas rotaciones. "Buscaba ganar al Chelsea, pero también gestionar mi plantilla", ha señalado Lopetegui, que ya tiene la mente en el duelo del sábado ante el Real Madrid.

"El Chelsea ha sido superior. No hemos arrancado bien el partido, no sé si por la lesión de Thomas (Vaclík). Luego el quipo ha reaccionado y hemos tenido alguna opción para marcar el empate, pero en la segunda parte han sido superiores. Nos han hecho el 0-2, es un equipo de mucha calidad y cuando el partido se ha abierto nos ha castigado un gran equipo", ha indicado Lopetegui, que no le ha puesto reparos a la victoria del cuadro londinense: "El Chelsea ha sido acreedor del triunfo, sin duda, es la realidad y hay que aceptarlo. Tenemos muchas circunstancias, pero eso no quita un ápice del mérito del Chelsea que ha sido superior".

Sobre esas condicionantes, Lopetegui ha explicado su elección del once inicial. "Buscaba ganar al Chelsea y gestionar mi plantilla, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar decisiones, en base al calendario y a cómo estamos", expuso el técnico, que también desveló algunas cuestiones internas: "Las decisiones se toman y se analizan según cómo estamos, lo que tenemos y cómo llegamos. Tres jugadores de los que estaba en la convocatoria no pudieron ayer ni entrenarse. También confiamos en los que han salido, tenían una oportunidad para mostrarse y hacer un gran partido. Pero la realidad es que nos han ganado y bien".

Sobre la ausencia de Vaclík, Lopetegui ha indicado que ha sido el propio portero quien no se ha sentido en condiciones. "Tenía una molestia y en el calentamiento se ha sentido mal, no ha podido afrontar el partido. Hemos tenido que aceptar el cambio", ha señalado el técnico, que no ha querido desvelar si podrá estar listo para el sábado: "Vamos a ver, si no ha jugado hoy es que no see encontraba bien. Él está acostumbrado a jugar con dolor".

Además, Lopetegui tampoco ha querido desvelar si podrá contar con Bono, que está pendiente de un segundo negativo en los test PCR. "Quedan tres días y a ver qué pasa", ha dicho el técnico, que sí ha elogiado al canterano Alfonso Pastor, el meta que ha tenido que debutar casi sin esperarlo. "Era un partido complicado por la enjundia y nivel del rival. Ha estado tranquilo y ha hecho alguna parada interesante. También hay que recordar que estábamos clasificados en el cuarto partido y ése era el objetivo primordial del Sevilla", ha concluido el técnico.