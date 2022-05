Lopetegui: "Me quedo con el carácter y la actitud del equipo"

Julen Lopetegui habló de un gran rival y un "partido muy complejo" y destacó "el carácter y la actitud" del equipo en pos de ese empate postrero en el Villarreal-Sevilla. "Cuando consigues un punto en la última jugada del partido siempre tienes eses poso de satisfacción y de alegría", comenzó en la rueda de prensa.

El entrenador sevillista analizó así el encuentro, en el que el Sevilla apenas ha tirado dos veces entre los tres palos, un tiro de En-Nesyri en la primera parte y el gol en el minuto 96. "Es cierto que veníamos a por los tres puntos, es cierto que el Villarreal nos ha planteado un partido muy complejo y yo creo que por fases nos han superado, sobre todo en el comienzo de la primera parte. A partir del minuto 25 yo creo que el partido se ha igualado bastante. La segunda parte estaba más o menos en la misma línea".

Sobre la evolución del partido en la segunda mitad, añadió: "Ellos han tenido un gol anulado y no recuerdo situaciones de gol muy claras. Sí hubo una muy clara con 0-0 que hubiera cambiado seguramente el partido, que era la ocasión de Rafa Mir (parecía partir en fuera de juego), y lo que tiene el fútbol es que en la jugada siguiente te castigan".

Por todo ello, Lopetegui quiso destacar las circunstancias tan difíciles del partido, a su entender. "Me quedo con la actitud y el carácter del equipo en el tramo final de un partido muy complejo para ir por ese empate y conseguirlo en un campo complicado, difícil y con un equipo con una de las mejores plantillas de la categoría y con un equipo muy bueno".

Además, pidió valorar la dificultad que entraña cada partido en la Liga, un mensaje que reitera una y otra vez. "Hay que darle mérito a lo que el equipo hace también. Ante equipos tan buenos que también están sufriendo por meterse en Europa no es sencillo. Hay que darle valor a la dificultad de la Liga española y ahora tenemos un punto más y a tratar de recuperar y conseguir lo más complicado, que es el objetivo final".

El cambio de sistema: "Nos estaban creando muchos problemas con los posicionamientos intermedios con Lo Celso o Coquelin, y luego más tarde de Trigueros, y con la posición abierta de Chukwueze. Y entendíamos que era mejor defender así, saltándoles un poco desde dentro. Creo que lo hemos hecho bien en ese tramo. También es verdad que hemos perdido un poquito la posibilidad de apretarles un poco más arriba, al jugar con un 5-2-3. Pero el equipo ha ganado en seguridad defensiva y creo que a partir de ahí el equipo ha sufrido muy poquito a nivel defensivo, excepto un balón por dentro que nos han encontrado en la banda izquierda de ellos, el equipo no ha sufrido".

1.100 sevillistas en Villarreal: "Se les ha oído mucho y me alegro mucho por el punto, por el equipo y también por ellos, porque tengan un viaje de vuelta más contentos que si hubiéramos perdido. Me hago cargo del esfuerzo que han hecho tantos sevillistas de tan lejos y que tenga un buen viaje de vuelta más agradable por ese punto también nos pone contentos y es importante también".

Arbitraje correcto: "No tengo una opinión muy clara del arbitraje, sin analizar el partido la visión en el campo me ha parecido que ha sido correcto. Es un árbitro que deja jugar, que no pita faltas a la mínima, que no es de los que saca rápido amarillas… Ha habido un gol anulado, que es de VAR, y no he visto nada más importante".