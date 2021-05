Lopetegui: "Tenemos que felicitarnos todos por la vuelta del público a los estadios"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha mostrado su respeto por el Villarreal, su rival este domingo en el estadio de la Cerámica, y por su entrenador, el que también fuera técnico sevillista Unai Emery, en la rueda de prensa previa al encuentro ante los castellonenses correspondiente a la penúltima jornada del campeonato de Liga.

“Antes de comenzar, me gustaría felicitar al Villarreal por la final que va a disputar. A sus jugadores, a su cuerpo técnico y a su directiva por la importancia y la dificultad que tiene llegar a una final europea”, inició el preparador guipuzcoano su comparecencia refiriéndose a la presencia del equipo amarillo en la final de la Europa League tras eliminar al Arsenal en las semifinales.

Seguidamente, Lopetegui recordó, ahora que la temporada enfila su recta final, que el Sevilla llega como uno de los equipos con más esfuerzo acumulado en las piernas de los futbolistas. “Detrás del Granada somos el equipo que más partidos ha jugado, pero vamos con la misma ilusión de siempre a enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la Liga, con muy buenos jugadores, bien dirigido, con internacionales en sus filas y no sólo eso, sino potenciales titulares en la Eurocopa. Un equipo muy completo con muchas alternativas “, ha puntualizado

El de Asteasu también ha aplaudido la vuelta de público a los estadios, sobre lo que no ha querido profundizar si ello beneficia ahora a unos equipos y a otros no. “Tenemos que felicitarnos todos por que vuelva el público a los estadios. Entiendo que pueda haber gente que diga que por qué unos sí y otros no. Ya lo dije, que me gustaría que hubiera gente en todos los estadios y ojalá puedan ir más de 5.000. A mí no me molesta, al revés, me alegro a pesar de que nos pille como rivales. Prefiero que sea así, sin entrar a matizar si es un perjuicio para uno de los equipos. Es bueno y es un hecho simbólico de lo que debería ser la vuelta a la normalidad”

¿Se prepara al futbolista psicológicamente para volver a sentir el público? “Hay un matiz que tendrán, que nos escucharán menos a los entrenadores, y por ahí alguno estará más feliz”, bromea. “Pero todos estaban deseando que hubiera público en los estadios. Se han tenido que adaptar, de jugar con 50.000 almas a no tener el apoyo de los aficionados. Ha sido muy meritorio para todos y ahora esa adaptación va a ser más fácil, más natural”, asegura.

Lopetegui también ha valorado el final de Liga tan apretado que se está viviendo. “El final de Liga que vemos demuestra la igualdad de la liga española, y no sólo en la lucha por el título está todo muy apretado, sino por Europay por todos los objetivos. Que nosotros hayamos estado en ese escenario de pelea hasta el final es para estar orgullosos. Ahora tenemos un partido ante un gran equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles”.

El Sevilla, espejo del Villarreal. “Todos los equipos tratan de crecer. El Villarreal es un equipo que ha crecido muy bien, es un equipo ejemplar, cómo ha trabajado la cantera y con los chicos jóvenes. Ha llegado un entrenador acreditado que además ha dejado su sello personal, con futbolistas del máximo nivel… es un club que lo tiene todo”.