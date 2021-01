Lopetegui: "Nos hemos ganado el derecho de estar en cuartos"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha valorado positivamente la clasificación de su equipo para los cuartos de final de la Copa del Rey tras una cómoda victoria sobre el Valencia fraguada en la primera mitad.

"Hemos hecho un buen partido. Nos hemos ganado el derecho a estar en la siguiente ronda y estamos contentos. Tenemos que preparar ya el partido ante el Éibar que será muy duro", comentaba el ex seleccionador.

"El objetivo era el pase y por suerte vamos a jugar los cuartos. Marcar y que no te marquen es otro objetivo, claro, pero lo importante era pasar ya fuera con un resultado u otro". Además, elogió a su equipo por la jugada del segundo gol, en la que participaron los once sevillistas: "No es fácil terminar una jugada como la del segundo gol. Muchas veces tienes buenos inicios, pero hoy ha salido desde el principio hasta el final. Ha sido una acción muy bonita".

El guipuzcoano no cree que el Sevilla sea el rival a batir tras eliminarse el Real Madrid y el Atlético. "El único rival a batir es el siguiente que te toca. Para nosotros y para todos. Ahora toca mirar la Liga, un rival muy duro en una batalla difícil como va a ser el Eibar en Ipurua".

El punto negativo fue la lesión de Jesús Navas, que tuvo que abandonar el campo. "Lo importante. Vamos a esperar un poco la lesión de Jesús y no sabremos el alcance. tenemos una batalla dura. Es un jugador fundamental para nosotros, que está en un gran momento de forma otra vez y esperemos que no sea nada",

Lopetegui también le dio la bienvenida al nuevo fichaje sevillista, el argentino Papu Gómez. "Primero darle la bienvenida y decir que el Papu está ante el mayor reto de su carrera, venir al Sevilla a ayudarnos. Aquí hay un gran grupo de jugadores"