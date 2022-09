Lopetegui: “Hay que quitarse capas de histeria”

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento de este viernes, previo a la visita de su equipo al Espanyol, un choque que puede marcar el fin de un ciclo a tenor de los últimos acontecimientos y los nervios que ha demostrado la cúpula dirigente del club, con reuniones incluso citando a los compítanse, aspectos que no ha querido valorar el técnico, más preocupado por tratar de aportar “templanza y confianza” a sus jugadores, que son los que tienen que sacar esta situación adelante.

El de Asteasu ha despejado balones cuando se le ha recordado las reuniones que ha mantenido el club tras la goleada recibida ante el Manchester City.

“Yo no he estado en ninguna reunión, las únicas reuniones que me interesan son las que tengo con mis jugadores para mejorar y para tratar de hacer las cosas que no hemos hecho bien. En los momentos del histeria colectiva hay que tener templanza. El trabajo a medio palazo va a ser la clave para que nos hagamos un equipo fiable y ganador. Estoy seguro de ello y no me interesa nada más. Ya no nos van a ayudar, los que nos van a augurar son los jugadores a través de jugar bien al fútbol”, ha expresado el entrenador sevillista.

Crisis. “Las he vivido de todos los colores. Aquí, éste es mi cuarto año y he vivido situaciones complejas y difíciles, también preciosas. En estos casos la templanza es la clave. Mirar de puertas adentro, ser conscientes de que debemos hacer todo lo posible por ganar. He visto equipos que han estado en descenso y se han metido en Champions”.

¿Ultimátum? “Sólo pienso en lo que puedo aportar a mi grupo para ganar el partido de mañana. Trato de simplificar un poco las cosas, poner un poco de templanza y perspectiva”.

Reunión con los capitanes. “Lo único que realmente me interesa es lo que hemos hablado nosotros, en lo que nos interesa, en quitarnos capas de histeria, hacer un buen partido y superar a un buen rival. Todas las cosas que no nos ayuden a ganar el partido no me interesan”.

La plantilla, inferior. “Las circunstancias son las que son., Monchi es más sevillista que nadie, ha hecho las cosas como ha podido. No tengo dudas de que cuando el equipo esté mas completo va a estar en velocidad de crucero. Lo importante es ganar al Espanyol en el escenario actual. Hay que construir un nuevo futuro, eso depende de nosotros, Hay argumentos sólidos para creer que el equipo va a crecer, van a estar más jugadores a disposición del entrenador. Lo importante es la foto final”.

El Espanyol, “Un equipo con muy buenos jugadores, con un buen entrenador y que tienen tres o cuatro aspectos que dominan muy bien”.

Los tocados. “El Papu ha referidos molestias también en el entrenamiento hoy y es duda para mañana. Fernando y Rekik están bien. Fernando has entrenado y está para entrar en la convocatoria”.

Las lágrimas de Bono. “Al final es una reacción de impotencia. A todos nos duelen estas circunstancias. Hay que verlo como una oportunidad para cambiar las cosas y que sea un punto de partida. Debo plasmar templanza, cordura y confianza. Es lo que trato de hacer porque sé que detrás de eso vienen buenas cosas”.

No encajar gol. “Te permite siempre poder estar dentro de los partidos. A veces sucede lo contrario y hay que ser capaces de convivir con lo contrario sabiendo que tenemos argumentos para cambiar las cosas”