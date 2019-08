Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha avisado de la dificultad que va a presentar el Celta en su debut en el Sánchez-Pizjuán como técnico del equipo blanco. El entrenador guipuzcoano ha recordado que jugar el primer partido como local será un plus para su equipo y que no siente presión alguna por la ilusión que se ha instalado en la hinchada tras ganar los dos primeros partidos fuera de casa y comandar la clasificación de Primera con seis puntos.

“El Celta es un rival bueno, que juega muy bien al fútbol, diferente a los que nos hemos enfrentado hasta ahora y que nos va a hacer dar nuestra mejor versión con matices. Es en casa, con nuestra afición, y tenemos que aprovechar ese plus”, ha dicho el técnico, que va a esperar a mañana viernes para ofrecer la lista de convocados.

Lopetegui ha comentado que no siente ni presión ni exigencia por parte de la afición. “Ni una cosa ni la otra. Es el tercer partido de liga, el tercer kilómetro de la carrera y cada kilómetro tiene sus matices, sus desniveles, sus historias… No me da ningún vértigo nada, lo único que me ocupa es preparar cada partido y ahora nos toca el del Celta, que repito que es un buen equipo, un rival que jugó muy bien ante el Real Madrid y fue muy superior frente al Valencia”, ha añadido.

Ha salido el asunto del mercado y el nombre de Mariano, pero el técnico no habla de estas cuestiones más de lo debido. “No pido a nadie, estoy contento en mis jugadores, me centro en ellos, que son los que me van a ayudar a ganar el partido ante el Celta. Mientras el mercado esté abierto todos los equipos están abiertos a que pueda haber algún cambio, pero eso no cambia. Todos los equipos son susceptibles de que pueda haber incorporaciones y salidas. Pero nuestro foco está en los jugadores que están ahora. Monchi y yo hablamos todos los días”.

Margen de mejora. “Cuando gana tienes que seguir mejorando cosas y cuando pierdes no todo está mal. Hay mucha igualdad en esta Liga, cada partido es una conquista, hay muchos detalles y nuestra idea es dar nuestra mejor versión con balón y sin balón. Tenemos cosas que mejorar en aspectos tácticos y del juego como todos los equipos”.

Comparación con el Atlético de Simeone. “No me gustaría hacer comparaciones, no hay dos estilos iguales. Nosotros intentamos jugar bien al fútbol. Defender bien cuando no tengamos la pelota y atacar cuando la recuperemos”.

Su debut en Nervión. “Tengo muchísimas ganas, muchísima ilusión... Es un campo diferente, especial, sentirlo como local, sentir ese empuje extra es importante. Nuestro mejor fichaje va a ser esa gente y ese empuje en momentos de dificultad, que van a llegar”.

Reguilón. “Todos están en condiciones de ser convocados. Hay alguna pequeña cosa, tampoco la vamos a decir aquí, pero Reguilón ha entrenado normalmente”.

La ausencia de Dabbur. “Es un aspecto deportivo, es un jugador nuestro, es un jugador de nuestra plantilla y la Liga acaba de comenzar. Quedan muchos partidos y tendrá su momento”.

De Jong. “Estoy contento. Nos aporta muchas cosas, el gol llegará disfrazado de cualquiera del equipo. No importa quién lo marque. Pero los marcará por su posición y por la calidad que tiene”.

Rony Lopes. “Todas las cosas que van a suceder durante la temporada no van a suceder en dos semanas. A todos les va a sonar el despertador y van a tener su momento. Llevamos sólo dos jornadas y son son muchas las que quedan. Para eso tenemos una plantilla”.