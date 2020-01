Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, no ha querido profundizar en la jugada polémica del pasado sábado en el Bernabéu, el gol anulado a De Jong, y ha querido centrarse en el partido de Copa ante el Levante pese al interés que su opinión levanta tras la decisión del VAR.

“Lo que tuve que manifestar en su momento lo manifesté. El partido del Madrid ya es historia. Comenté lo que pensaba, estamos ahora centrados en la Copa. Todo es muy rápido y nos obliga a estar colocados en el partido de mañana”, ha comenzado respondiendo el de Asteasu, que, con cuentagotas, sí ha respondido a algunas cuestiones aunque sin moverse de su posición inicial: “Podría explicar perfectamente esa jugada y fue de todo menos lo que se pitó. Pienso absolutamente igual que el sábado. Pero ya es pasado, me quedo con el trabajo del equipo, ya lo comenté. No cambio ni un ápice de lo que comenté y no tengo más que decir. Si el sevillismo dice algo o clama contra algo yo soy el entrenador del Sevilla y estoy con la afición del Sevilla, así como con todos los estamentos del club”.

Lopetegui, no obstante, sí ha seguido dejando algunas frases sueltas. “No voy a explicar lo que es un bloqueo, el espacio no es de nadie”, insiste al tiempo que recuerda que “los árbitros salen a hacer su trabajo lo mejor que pueden” ante la pregunta de si el colegiado de este martes en la Copa saldrá condicionado por esta polémica.

Por último, también ha sido preguntado por el tema de las manos y los criterios para sancionarlas. “Yo me quedo con una opinión del presidente de la UEFA, que es que el VAR debe intervenir cuando las cosas son flagrantes y hacia ahí creo que debemos de ir”.

El partido ante el Levante. “El equipo está centrado en un final. El formato indica que hay que jugar finales permanentes y tenemos delante un gran equipo que ya nos hizo un gran partido en la liga. Son todos finales. Tenemos muchísima ilusión en la competición y eso pasa por pasar la ronda. Tenemos el derecho ganado a jugar este partido y nos tenemos que ganar el derecho de seguir ilusionándonos”.

Champions o Copa. “Es una ilusión basada en una lógica de crecimiento y de ambición porque son los objetivos del club. Mañana vamos a afrontar un partido a lo que es, a todo o nada. Hay que gestionar los recursos como los tenemos y valoraremos mañana el estado de todos”.

El rival. “Es un buen equipo con muy buen entrenador, muy valiente y con varios registros arriba. Un equipo capaz de apretar arriba, capaz de correr… esperamos un partido al límite”.

Refuerzos. “El mercado cierra cuando cierra, estaremos siempre atentos, pero siempre comentaremos las cosas de puertas para dentro”.

Chicharito. “Al final en fútbol los tiempos se reducen mucho, cosas que antes se cocían con más tiempo ahora hay menos. Él ha decidido salir y le deseamos suerte”,

Joan Jordan. “No va a estar para mañana, tuvo un traumatismo importante. Hay algunos jugadores con alguna duda porque hubo un partido muy intenso y mañana haremos recuento”.

De Jong. “Marcó dos muy buenos goles y aparte hizo un muy buen trabajo. Trabajó en lo físico, en lo táctico e hizo goles. A veces tiene el gol otras veces no, pero lleva tiempo haciendo muy buenos partidos”.

En-Nesyri. “Su esencia es de nueve, pero por su condición de ligereza y agilidad se puede adaptar. Acaba de llegar, le ayudaremos a que se adapte, pero lleva pocos entrenamientos”.