Luuk de Jong, un 'histórico' por derecho propio que vuelve a Sevilla

La visita del PSV Eindhoven este jueves al Sánchez-Pizjuán va a significar la vuelta de un histórico. Se quiera o no, Luuk de Jong entró en la historia del Sevilla al anotar dos auténticos golazos (hizo otro decisivo en semifinales ante el Manchester) en la final de la primera Europa League post Covid, la interrumpida por el confinamiento en 2019 y que se completó en 2020 con todo lo ya sabido. Triunfo y salida por la puerta grande de aquel Sevilla de Julen Lopetegui en Colonia.

Aquel Sevilla era el de un ataque formado por Suso, Ocampos y De Jong. Los dos primeros siguen en Nervión, el neerlandés, de quien el técnico guipuzcoano defendía que es el mejor delantero que ha tenido jamás, protagonizó luego una extraña cesión al Barcelona -no a cualquier equipo- al ver amenazado su protagonismo por la llegada de En-Nesyri.

Ahora De Jong, pese a que Lopetegui estaba dispuesto a recibirlo en verano (tenía contrato), llega con la camiseta y capitán del PSV recordando lo vivido en aquella sexta Europa League ganada por el Sevilla y que hace a los sevillistas sentir añoranzas por unos tiempos claramente mejores, aunque entonces le costara valorarlos.

"Fue fantástico. La gente nos vio como los desvalidos cuando jugamos contra el Inter de Milán, tal vez incluso en las semifinales contra el Manchester (United) también, pero eso no significa que no tengas una oportunidad", ha indicado el gigante holandés a la página oficial de la UEFA en una entrevista.

De Jong fue profeta en su tierra, pero nunca lo fue en el Sevilla. Hizo pocos goles, pero sí fueron importantes. Los dos de Colonia al Inter, los que más. Después de su salida del campo sus compañeros mantuvieron el resultado y el Sevilla ganó con la chilena de Diego Carlos, otro que también es historia en Sánchez-Pizjuán.

"Sabía que podían hacerlo y cuando el árbitro pitó el final, esa sensación es algo que tienes que experimentar. No puedo ponerlo en palabras. Ganar un trofeo así con tu equipo y haber trabajado duro durante toda la temporada, pero también en medio de la covid, que cambió todo, lo convirtió en un gran logro. ¿Cuánto tiempo te quedan esos recuerdos? Ah, durante mucho tiempo. El éxito, la alegría, tu propio logro, nunca se desvanecerán", indicó.

La vuelta al PSV Eindhoven

De Jong volverá a Nervión y vivirá un partido especial. Le tiene cariño a Sevilla a pesar de que una parte de su afición no entendía su juego, el que mejor se adaptaba al modelo de Lopetegui: descargar de espaldas, aguantar el balón, fijar a los centrales, ganar los duelos aéreos y atraer rivales.

"Volver al PSV fue una decisión fácil. Siempre me he sentido muy cómodo en el club y con la afición. Me siento como en casa aquí. Me quedaba un año de contrato con el Sevilla. No había ninguna garantía de que jugaría, por lo que fue una elección fácil para mí volver", afirmó.

"Sigo teniendo más o menos el mismo papel que antes: como capitán y como jugador experimentado. Incluso en esos últimos años en el PSV, también era uno de los jugadores mayores, así que eso no ha cambiado mucho. Intentas enseñar a los muchachos lo que se necesita para ganar trofeos, para sacar lo mejor de ti cada día y nunca rendirte. A lo largo de mi carrera, eso es lo que he tratado de hacer", agrega.

Incluso el delantero no descarta llegar lejos con el PSV en la Europa League. "Cualquier cosa puede pasar si eres fuerte como equipo en el momento adecuado. Con nuestra calidad, todo es posible y siempre hay que creer. Quizás con el Sevilla tampoco esperábamos llegar a la final y ganar la final, pero, como equipo, debes creer en ello y eso es lo que estamos haciendo ahora también. Veremos hasta dónde llegamos y lo daremos todo", terminó.