Julen Lopetegui ha analizado el triunfo del Sevilla en Son Moix y lo ha hecho pleno de satisfacción, por el triunfo y "por la actitud de los chicos". "El objetivo era conseguir los tres puntos, la portería a cero siempre es un buen síntoma. Creo que no merecíamos el castigo que tuvimos contra el Villarreal. Estábamos heridos, queríamos terminar bien y dejar buenas sensaciones en nuestra afición y en nosotros mismos, pasar este parón con estos tres puntos y ya a la vuelta pensaremos en el Athletic".

El entrenador del Sevilla ha valorado muy someramente las acciones en las que ha intervenido el VAR de forma decisiva, ambas a favor de su equipo: el gol anulado a Budimir y el penalti de Baba sobre Joan Jordán. "Desde el banquillo lo que haces es rezar, porque no sabes lo que ha pasado muchas veces. El VAR está para eso y ha corregido dos situaciones que han hecho justicia. Por encima de esas circunstancias me quedo con el compromiso, con la actitud de los chicos, a pesar de los errores, de las dificultades. Vendrán momentos mejores y peores y lo importante no es caerse, sino saber levantarse y eso es lo que el equipo ha demostrado".

Preguntado sobre el balance de los primeros meses en el Sevilla, ahora que finaliza el año y está a punto de terminar la primera vuelta, hecho que acaecerá con el próximo partido tras el parón, Lopetegui ha hablado de la necesidad de descansar para tomar un nuevo impulso. "Los balances son al final, ahora tenemos un poquillo de resuello, unos días para estar con la familia y disfrutar y coger un poquito de aire. Pero sabemos que a la vuelta de la esquina arranca esto otra vez de cero a cien y tenemos que estar preparados. Es un parón para coger energía y para volver a competir en enero ante un gran equipo como es el Athletic".

Por último, ha dejado este mensaje para la afición ante la inminencia de las Pascuas de Navidad. "A la afición del Sevilla le quiero dar las gracias, desearle unas felices fiestas, que tengan mucha felicidad, mucha salud, que disfruten, que trataremos de hacer todo lo posible por hacerles disfrutar de su equipo, que no lo duden ni un segundo. Y cuando vengan los momentos malos, que vendrán, que nos ayuden".