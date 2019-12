Maheta Matteo Molango, consejero delegado del Mallorca y hombre fuerte en el consejo del accionista mayoritario estadounidense, Robert Sarver, sabe de fútbol. De hecho fue futbolista en categorías intermedias de España e Inglaterra tras salir de Suiza, donde se crió como hijo de padre congoleño y madre italiana. Quizá por ello, y por la derrota de su equipo, obviamente, ha cargado contra el sistema del VAR, que no termina de comprender.

El ejecutivo del Mallorca ha comparecido para cuestionar el sistema de vídeo arbitraje, ya que cree que "está desvirtuando el fútbol". "Comparezco para hacer una reflexión a la luz de los últimos acontecimientos con el VAR. Ante todo quiero felicitar al Sevilla, un gran equipo, con un gran técnico, que tenía argumentos para ganarnos en el campo sin intervención ajena", comenzó.

"Hemos llegado a un punto en el que es necesario reflexionar si realmente este es el fútbol que queremos; es decir, si queremos un fútbol en el que cada dos minutos se pare el juego", continuó Molango. "Nos preocupa que este deporte que tanto nos gusta se esté desvirtuando y creo que lo que ha ocurrido hoy ha sido un ejemplo muy claro de esa situación", añadió.

Pese a esa crítica de fondo al sistema, Molango entiende que sí hubo penalti en la jugda de Baba sobre Joan Jordán que el VAR corrigió para que Gil Manzano lo pitase. Pero entiende que "existe una falta de criterio o de comunicación a la hora de verificar si es o no es una acción que merece ser sancionada, y esto no es algo que no sólo compete al Mallorca, ya que muchos compañeros opinan lo mismo".

Para profundizar ha puesto los ejemplos en la distinción de criterio, a su juicio, en el Mallorca-Sevilla. "No logramos entender y quisiera que nos explicaran por qué en la acción del penalti de Baba, que para mí es penalti, el árbitro varios minutos después corre a verificar en la pantalla si es penalti o no. Y por qué en la acción del gol de Diego Carlos, en la que hay un manotazo a Baba, no se valora si ese manotazo es suficiente o no para anularlo", argumentó, en contradicción con su propio supuesto de que el fútbol no es como el baloncesto.

"¿El VAR esta ayudando al fútbol a mejorar lo esta empeorando? El videoarbitraje es un concepto copiado del baloncesto, donde si alguien te toca es falta", puso como ejemplo. "Pero en el fútbol no siempre es falta aunque te toquen y habrá que analizar la intensidad del empujón, por eso no sé si ese es el fútbol que queremos", justificó.

Tras su protesta, Molango contestó algunas preguntas, como si el Mallorca presentará alguna protesta formal al Comité Técnico de Árbitros. "No haremos ninguna carta de protesta, a pesar de los posibles errores. Me quedo con el buen rendimiento del equipo, es decir, con lo que nosotros controlamos, y de nuevo me hago la pregunta: ¿Este es el VAR que tenía que mejorar el fútbol", insistió. "Nos frustra que se te vayan los puntos por cuestiones ajenas a ti", concluyó, ya dejando entrever su enojo.