Marcao, sus cinco lesiones musculares en el Sevilla y la maldición del 13

La tremenda odisea de Marcao (Londrina, Brasil, 05-06-1996) ha tenido un nuevo episodio con el anuncio del Sevilla el sábado por la tarde, horas antes de jugar en Cádiz, de que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda. Un verdadero jarro de agua fría cuando parecía que, por fin, y después de un largo y cauteloso proceso de recuperación de su anterior lesión muscular, con pautada vigilancia médica, iba a poder incorporarse al grupo. Marcao sufre una maldición, vinculada al número 13… Entre 2018 y 2022, en cuatro temporadas, apenas se perdió 13 partidos en el Galatasaray por pequeñas lesiones de distinta índole. El Sevilla lo adquirió por 13 millones de euros, según los datos de Transfermarkt.

Hasta Diego Alonso, antes de conocerse la nueva mala noticia, dijo el viernes que la semana al partido en Cádiz ya "hacía trabajo de cancha" y que si todo iba por los cauces normales, se incorporaría al grupo en esta semana entrante.

Nada de eso. Se abre de nuevo la incertidumbre que ha acompañado al central brasileño desde su llegada en el verano de 2022, cuando lo fichó el Sevilla procedente del Galatasaray, con el objetivo de que fuera el sustituto de Diego Carlos, en un perfil de edad y características similares, mientras que Nianzou era el elegido para suplir a Koundé.

La estéril pretemporada de 2022

Pero no pudo jugar ni un minuto con Julen Lopetegui, quien ya anunció en aquella pretemporada de la 22-23 que no había "llegado en las mismas condiciones que el resto de compañeros". En una entrevista al club antes del inicio de la Liga, Monchi fue preguntado por su situación. "Tuvo en la recta final de la temporada pasada una lesión de los isquios. Estuvo un mes entero jugando y sin entrenar, esa lesión le ha debilitado el músculo y cuando aquí se le han aumentado las cargas de trabajo ha protestado el músculo. No es nada grave y no es una cosa urgente y si todo va normal estará en el Trofeo Antonio Puerta para jugar unos minutos", dijo el ex director deportivo sevillista. Se refería a la lesión que sufrió el 24 de abril de 2022, por la que estuvo 14 días de baja y se perdió tres partidos, aunque forzando.

La consecuencia que fue el 26 de agosto el club anunció que tenía "una micorrotura en la unión miotendinosa del isquiotibial de su pierna izquierda". Se previó entonces que estaría unas tres semanas de baja. Fue el primer parte médico sobre Marcao. El primero de muchos...

El debut y el cúmulo de 7 partidos con Sampaoli

Lopetegui no pudo hacerlo debutar. Se incorporó al grupo el domingo previo a la destitución del guipuzcoano, oficializada tras el Sevilla-Borussia Dortmund. En el partido siguiente, y ya con Jorge Sampaoli en el banquillo, Marcao debutó, por fin, ante el Athletic de Bilbao en Nervión, en el primer partido del argentino, en la jornada 8, el 8 de octubre de 2022. Disputó cuatro partidos de Liga y tres de Champions hasta que se lesionó el 2 de noviembre en el Ettihad Stadium, en la visita al Manchester City, justo antes del derbi con el Betis, que ya no jugó tras acumular hasta siete partidos en menos de un mes, forzando más de lo debido.

Sufrió entonces otra lesión distinta, en la pierna derecha esta vez, pero también el parte posterior: rotura fibrilar del bíceps femoral derecho. Y pasó por el quirófano el 19 de diciembre de 2022. Ya no jugaría hasta el 13 de abril de 2023, en la ida de los cuartos de final de la Europa League en Old Trafford, ya con José Luis Mendilibar. Y también disputó el Sevilla-Valencia, jornada 29, el 16 de abril, cuando Mendilibar lo sacó en el tramo final del partido, en otra falsa esperanza.

El borrón y cuenta nueva que esperó Mendilibar

Volvió a lesionarse en la vuelta mágica ante el Manchester United, el 20 de abril, a la media hora. Sufrió entonces una lesión en "la unión miotendinosa del músculo semimembranoso de su pierna derecha". Esta vez sí repetía en el mismo muslo derecho. Aun así, jugó los minutos finales de la final de la Europa League ante la Roma. Mendilibar pidió calma y solicitó al jugador que se limpiase la cabeza, que no forzase y que hiciese borrón y cuenta nueva ya en la pretemporada de este verano… Pero no pudo.

Lesión en Montecastillo... y otra distinta ahora

En Montecastillo, el pasado 17 de julio, el Sevilla anunció un nuevo "contratiempo" de Marcao, que sufrió una "microrrotura de carácter leve en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda". Desde entonces Marcao ha venido siguiendo un plan específico, con pruebas médicas de imagen para ver la evolución de su musculatura. La levedad no era tal, pues no ha reaparecido aún.

Ahora, cuando Diego Alonso ya lo esperaba para esta semana, el club anunció otra lesión distinta: "Marcao ha sido sometido en las últimas horas a una resonancia, la cual arroja una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda. El central brasileño queda pendiente de la evolución en las próximas semanas". El calvario vuelve a empezar para un jugador que esta temporada no ha jugado y que en la primera apenas lo hizo en 11 encuentros oficiales, a veces de forma testimonial, como en la final de Budapest: 5 de Liga, 3 de Champions y 3 de Europa League.