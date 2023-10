Mendilibar ya cuenta con Marcao y Nianzou: "Tienen el alta deportiva y veremos mañana"

José Luis Mendilibar ha anunciado que ya puede contar con Marcao y Nianzou, que podrían incluso ser alineados este sábado ante el Rayo Vallecano, aunque tiene mimbres suficientes en la defensa ahora mismo y los tres centrales, Badé, Gudelj y Sergio Ramos, están rindiendo a un buen nivel.

"Están todos disponibles para entrar en la convocatoria salvo Mariano y Lamela. Marcao y Nianzou están con alta deportiva", ¿Pueden ser citados? "Sí, pero hay dos que se tienen que quedar fuera, y ya veréis quiénes son", anunció el técnico en su comparecencia previa al partido de este sábado en Nervión (21:00).

Además, quiso matizar las polémicas palabras en las que afirmó, más o menos, que el Sevilla o que los equipos en general no estaban obligados a ganar, sino a trabajar lo mejor posible para intentar ganar. "El Sevilla siempre está obligado a querer ganar los partidos, nunca vamos a salir a no ganar los partidos. Para nosotros sería muy importante irnos con una victoria a este nuevo parón".

El Rayo Vallecano y Álvaro García

Evidentemente puso el acento en el rival de este sábado, el equipo de Francisco, que mantiene cierta filosofía similar a Iraola: "El Rayo no se para a mirar a ver qué es lo que pasa, sino que busca el camino recto hacia portería contraria. Y Álvaro García es un ejemplo de eso, de buscar perpendicularidad, de buscar verticalidad, de buscar la espalda y la portería. Ellos no van a entretenerse con otras cosas, van a ser profundos siempre, nos van a buscar siempre la espalda, la portería. Y Álvaro es un ejemplo de ese juego del Rayo", dijo.

Pero Mendilibar se mostró, tras estas advertencias, especialmente optimista con el estado del equipo. "Ahora mismo somos el equipo que posiblemente tenga menos lesionados, sólo están Lamela y Mariano fuera del grupo. En ese sentido estamos bien. Son tres días de recuperación, y eso también nos ayuda, creo que llegamos en buena disposición para jugar".

La mejoría tras el mercado y la rotación

Eso sí, sabe que es un partido clave para rematar un periodo de crecimiento tras el cierre del mercado. Sería importantísimo ganar, sumar tres puntos sería ponernos con 10, que serían los puntos conseguidos de un parón al otro. Nos vino bien el cierre del mercado, fue fundamental para saber cada uno dónde podíamos estar, era un problema no de tres o cuatro jugadores, sino de 14 ó 15. Y espero que podamos estar en la misma forma que en este mes. Y que los que vayan con selección vengan sin problemas para seguir en la misma dinámica, y que tengamos mucha gente en condiciones para poder cambiar.

Además insistió en su gestión de la plantilla con su plan de rotaciones. "Creo que han sido 22 jugadores los que han jugado como mínimo dos partidos de inicio entre todas las competiciones y creo que eso es bueno para el club, que podamos repartir ese número de minutos en los jugadores que tenemos"

Jesús Navas, Juanlu, los internacionales... y Sergio Ramos

También fue preguntado por la citación de Jesús Navas y Juanlu con la absoluta y "Tenemos dos buenos futbolistas que van con sus selecciones, eso quiere decir que el puesto está muy bien guardado y que es difícil que me pueda confundir, elija a uno o al otro. Que a Jesús lo vuelvan a llamar con la edad que tiene... Algo estaremos haciendo bien todos, y él también, por supuesto, para que vaya con su selección. Hay que felicitar a todos los que van con sus selecciones. Del parón anterior a este creo que es casi el doble de internacionales, es señal de que algo está haciendo bien el equipo".

Y fue requerida su opinión sobre Sergio Ramos y si cree que debería volver a la selección... "Yo no me voy a meter en el trabajo de otro entrenador. Bastante tengo con lo de aquí como para decir a Luis de la Fuente y quién no, él trata de llevar a los que están mejor. Sergio está bien con nosotros y si sigue jugando como está jugando quizá tenga la posibilidad de ir, pero no me quiero meter en el trabajo de otros".