Jesús Navas y Juanlu, convocados por la selección absoluta y por la sub 21 de España

Luis de la Fuente y Santi Denia han dado sus respectivas convocatorias para los partidos de la selección absoluta y de la selección sub 21 de España y ambos han citado a futbolistas del Sevilla. Concretamente, el seleccionador absoluto ha vuelto a llamar a Jesús Navas y el sub 21, a Juanlu.

"Tenemos dos buenos futbolistas que van con sus selecciones, eso quiere decir que el puesto está muy bien guardado y que es difícil que me pueda confundir, elija a uno o al otro. Que a Jesús lo vuelvan a llamar con la edad que tiene... Algo estaremos haciendo bien todos, y él también, por supuesto, para que vaya con su selección. Hay que felicitar a todos los que van con sus selecciones. Del parón anterior a este creo que es casi el doble de internacionales, es señal de que algo está haciendo bien el equipo", ha dicho al respecto José Luis Mendilibar al ser preguntado en la rueda de prensa previa al Sevilla-Rayo Vallecano.

Jesús Navas, ante la cincuentena de partidos

Jesús Navas, que tuvo una participación estelar en la consecución de la Liga de Naciones para España el pasado mes de junio, no fue citado por De la Fuente en el parón de septiembre, debido a los problemas que arrastraba con su cadera y, también, porque apostó por una regeneración del grupo con futbolistas más jóvenes.

🔴 OFICIAL | Lista de convocados para los partidos de octubre contra Escocia en Sevilla y frente a Noruega en Oslo.➡️ Estos son los 24 futbolistas que disputarán estos encuentros de la fase de grupos de la clasificación para la Eurocopa 2024. 🔗 https://t.co/YDHDqfrHuh… pic.twitter.com/tmn8lV43iw — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2023

Sin embargo, para los siguientes partidos ante Escocia, en La Cartuja de Sevilla, y en Oslo, ante la Noruega de Nyland, ha vuelto a ser citado, cuando está cerca de cumplir 38 años, algo que hará el 21 de noviembre,. Curiosamente, tanto Nyland como Jesús Navas tienen la oportunidad de llegar a los 50 partidos internacionales absolutos en este parón de selecciones, pues ambos suman 48.

🔴 OFICIAL | Estos son los 𝟮𝟯 elegidos por 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗗𝗲𝗻𝗶𝗮 para los dos próximos compromisos de la @SEFutbol sub-21.🆚🇺🇿🗓 13/10, 15:30 (hora peninsular española)🏟 Bunyodkor (Taskent)🆚🇰🇿🗓 17/10, 15:30 (hora peninsular española)🏟 Astana Arena, (Astaná)🔗… pic.twitter.com/ImWP50sxyW — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2023

El posible debut de Juanlu con la sub 21

Asimismo, Santi Denia también ha percibido el excelente momento de forma de Juanlu y lo ha citado para dos partidos clasificatorios para la Euro sub 21 de Eslovaquia. España debe jugar en las lejanísimas Uzbekistán y Kazajistán, en Eurasia, donde podrá darse el debut del carrilero sevillano con el sgegundo combinado nacional.

Hasta ahora, Juanlu, de 20 años, había sido habitual con la sub 19, y otras categorías inferiores, pues ha sido llamado para todas las categorías desde la sub 16. Y su progresión sigue creciendo con este salto a la sub 21 después de 10 comparecencias con la sub 19.