La rotación de Mendilibar y los paradigmas de Juanlu y Pedrosa

Con un poso de indudable frustración, en primer lugar por el juego antes del descanso y en último lugar por la sensación de timo del arbitraje que le birló el triunfo, el Sevilla se vino de Eindhoven también confirmando sensaciones positivas. Bien es cierto que el tiempo va pasando y es hora de ir trasladando esas percepciones que invitan a ver la botella medio llena al zurrón de los resultados.

Pero no es menos cierto que el lento crecimiento que el Sevilla de José Luis Mendilibar está ofreciendo desde el primer parón y el cierre del mercado tiene su fundamento lógico precisamente en que los refuerzos importantes llegaron a ultimísima hora, sobre la bocina y más allá de ésta incluso. Y en Eindhoven se pudo comprobar que la rotación de Mendilibar sigue siendo efectiva para paliar el goteo de bajas.

En espera de Gattoni y, sobre todo, Soumaré

El análisis de los 10 primeros partidos oficiales obliga a poner el acento en la testimonial aparición de dos de los fichajes, Gattoni y Soumaré. Pero también cabe señalar que los otros refuerzos han hecho honor a su nombre y casi todos han ido apareciendo en las alineaciones dentro de ese programa de rotación –sólo no han jugado los dos que salen de lesión, Marcao y Nianzou– del entrenador del Sevilla para el doble objetivo de ese reparto de esfuerzos: mantener al máximo número de futbolistas metidos en la dinámica y sostener el ritmo que quiere para que rinda su equipo según su ideario, que exige esfuerzos continuados con presión alta y juego en campo contrario.

Efectiva participación de otros refuerzos

Por ahora no ha conseguido esto último, como se pudo ver también en Eindhoven, cuando el PSV, salvo el inicio prometedor del Sevilla, mandó en buena parte del encuentro y el equipo de Mendilibar no pudo imponer su juego, aunque sí tuvo muchísimas opciones de hacerse con el triunfo: el gol injustamente anulado a Pedrosa, el larguero de En-Nesyri, el poste de Lukébakio, la volvea final del marroquí que casi caza Sow... Y la conclusión, resultado aparte, tiene que ser positiva porque la participación de los refuerzos volvió a ser efectiva, en mayor o menor medida. Y ahí están los casos de Pedrosa y Juanlu, que dio su segunda asistencia -la primera fue a Kike Salas ante el Almería- con el centro perfecto en el gol de En-Nesyri (la reacción del 1-2) tras un demarraje impresionante.

Precisamente Pedrosa y Juanlu pueden ser los paradigmas de que la rotación de Mendilibar está siendo efectiva para paliar las bajas porque hace unos meses era impensable pensar que el sevillista no echara de menos a dos pilares de esta plantilla como son Jesús Navas y Acuña. Ambos han tenido problemas físicos, es más, existe la duda de si el palaciego no estará manifestando el ocaso definitivo de su trayectoria, ahora que va a cumplir 38 años, o al menos está dando señales de que no puede sostener el tren de un partido detrás de otro... con la cadera molestándole como recurrente dolencia cronificada.

Los 25 jugadores, ordenados por número de minutos*

Ocampos (9 partidos/756 minutos) Rakitic (9/749) Gudelj (8/720) En-Nesyri (9/655) Badé (8/625) Jesús Navas (9/589) Pedrosa (8/566) Suso (9/496) Lamela (8/488) Sow (8/408 minutos) Óliver Torres (7/403) Fernando (7/399) Lukébakio (6/376) Dmitrovic (4/360) Nyland (4/360) Sergio Ramos (4/360) Joan Jordán (4/345) Juanlu (7/320) Acuña (5/257) Kike Salas (3/173) Rafa Mir (6/167) Soumaré (3/57 minutos) Mariano (2/25 minutos) Januzaj (1/25) Gattoni (1/8)*

Pedrosa, el fichaje con más participación

Pedrosa, al contrario de lo que le ocurrió a Gattoni –fueron los dos primeros fichajes confirmados–, que sólo apareció ante el Valencia y, tras aquel error, ya no ha vuelto a jugar, es el refuerzo que más partidos y minutos acumula, con ocho participaciones entre Liga y Champions –en la que debuta– y 566 minutos. Sólo tiene por delante a cinco integrantes de la vieja guardia más el refuerzo Badé: Ocampos (9 partidos/756 minutos), Rakitic (9/ 749), Gudelj (8/720), En-Nesyri (9/655), Badé (8/625) y Jesús Navas (9/589).

Tras Pedrosa, Sow es el segundo fichaje en participación y figura el décimo jugador con 8 partidos y 408 minutos. Lo siguen Lukébakio (6/376), la mayor revelación gracias a su frescura, su potencia, su capacidad de desborde y sus dos goles; Nyland, que lleva 4 encuentros y 360 minutos, los mismos guarismos que Dmitrovic, al que ha apartado de la titularidad, y el fichaje estelar, Sergio Ramos. En cambio, Soumaré sólo ha participado en tres partidos (57 minutos) dejando constancia de que aún necesita compenetrarse en su nuevo equipo, que aún no se ha hecho al entorno. Mientras que Mariano sólo jugó dos ratos (25 minutos) aunque también sufrió una lesión muscular que le ha vuelto a aparecer.

El caso más negativo es el de Gattoni (1 partido/8 minutos). Y el otro caso paradigmático, el de Juanlu (7/320), sí que ha sido una bocanada de aire fresco por lo que significa la irrupción, después de tanto tiempo, de un canterano que además pueda tomar el relevo del otrora intocable Jesús Navas. El carrilero sevillano ha tomado el estandarte de las rotaciones como el más joven de los alféreces que piden paso en la tropa de Mendilibar. En espera de mejores resultados, prometedoras rotaciones.

*NOTA: De la actual plantilla sólo no han jugado esta temporada Marcao y Nianzou. Antes del cierre del mercado, tuvieron minutos Bono (2 partidos/180 minutos), Tecatito (2/15) y Montiel (1/7). Minutaje computado sin los alargues.