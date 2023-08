Mendilibar: "Normalmente no hay derbis amistosos"

José Luis Mendilibar comparecía en una rueda de prensa ante periodistas locales en México, donde el Sevilla disputa un derbi ante el Betis auspiciado por la Liga.

“Es importante que todo el mundo pueda verlo. Es un derbi diferente a un Madrid-Barça. Y hay dos jugadores mexicanos en los equipos, Teca y Guardado. LaLiga está llevando esto a todo el mundo y al finales un beneficio para todos. Para que se puedan ver estos partidos aquí y para todos”, decía el preparador vizcaíno.

El entrenador es consciente de todo lo que rodea a un partido de la máxima rivalidad, pero también entiende que lo importante es avanzar en la pretemporada. “Es importante el derbi, pero también que sea un partido de pretemporada. Siempre es un partido especial, pero nosotros lo que estamos preparando es el inicio de Liga y prepararnos para la Supercopa de Europa. Venimos de jugar un partido, luego tenemos otro con el Atlético de Madrid y tengo que repartir minutos. Siendo especial, es un partido preparatorio. Espero que sea un partido bonito, y si ganamos mejor”, ha recordado el técnico.

Un amistoso. “No hay derbis amistosos normalmente, espero que sea así, que haya buen fútbol y que disfrutemos”.

Como era de esperar, los medios locales quisieron preguntar por Tecatito Corona. “Él está súper contento con venir a su país. Está con su familia, con sus amigos, con su gente... se siente querido. Él está encantando. El nos explica un poco como es México y cómo es Guadalajara”.

Mendilibar dejó la puerta abierta a la salida del mexicano en este mercado. “Todavía tiene que haber muchos movimientos, todo está muy parado en cuanto equipos europeos y en el Sevilla todo también. Es un jugador con unas condiciones técnicas sensacionales, acaba de salir de una lesión y tiene que coger la forma que tenía cuando el Sevilla lo firmó. Siempre le he dicho, no molesta, está bien, si en un momento determinado se puede quedar, perfecto, sabiendo que en cualquier momento se puede marchar”.

E insistió en que su continuidad dependerá del mercado. “No sé lo que pasará con él. En las ultimas semanas para el cierre se producirán movimientos. Hay países que siempre han estado alejados del fútbol y ahora están apostando. Si se marcha será una pérdida de un buen futbolista y una buena persona. Va a elegir lo que a él le venga bien y yo siempre le facilitaré lo que elija, el salir o el que se quede”.

También fue preguntado por Guardado. “Lleva un montón de años en España en el Betis, ha jugado de todo. En todas las posiciones,. Es un jugador especial para ellos. Os sentís identificados con él y con el Betis. El fútbol mexicano hay veces que lo ves arriba y hay otras veces que no tanto. Con altibajos. Cada vez hay más mexicanos fuera, y ahora hay jugadores que llegan aquí. Creo que un poco todo está cambiando y eso es bueno”.

Eso sí, el entrenador confesó que este tipo de giras no son lo más idóneo para preparar una final europea ni el inicio de la competición. “No es la mejor preparación. Viajes, cambios horarios, no hay descanso, no entrenas, sólo juegas partidos...Pero es lo que hay en el mundo del fútbol ynos tenemos que concienciar, intentar llegar en las mejores condiciones. El rival (el Manchester City) va a ser uno de los grandes del mundo, pero también van a respetar al Sevilla”.