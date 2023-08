Mendilibar: "Sow es inteligente y entiende bien el juego"

José Luis Mendilibar valoró para los medios del club tras el partido en el Oracle Park tanto el debut de Djibril Sow como el último partido de la gira por Norteamérica, un ciclo final de la pretemporada del que saca buenas conclusiones.

Sobre el debut de Sow, que salió en el minuto 61 y le dio más empuje y profundidad al Sevilla, dijo: "Lleva dos entrenamientos con el grupo. Es la primera media hora de juego con el equipo. Es buen futbolista, entiende bien el juego, no me entiende todavía a mí porque aún no habla castellano, pero es inteligente. Y creo que sólo con ver le va a ir valiendo. Creo que va a ser un buen refuerzo y espero que nos ayude a hacer una buena temporada".

En cuanto al partido, recordó tanto las ocasiones del Atlético y las paradas de Dmitrovic como la doble ocasión de Rafa Mir e Idrissi en el minuto 88. "El partido ha estado bien, ha habido ocasiones por los dos lados. Hemos empezado ganando y luego han empatado. Han tenido alguna ocasión buena sobre todo en dos paradas en el primer tiempo de Marko (Dmitrovic). Luego también en los últimos minutos hemos tenido un par de ellas claras, claras, claras que no hemos sabido meter, pero hemos sabido competir".

Sobre la gira, también mostró la satisfacción de cómo estuvo organizado todo. "Vienes de Sevilla a Detroit, te cuesta hacerte al cambio de hora y a todo. Con el Crystal Palace no se nos dio mal. Lo bueno de la gira es que todo ha estado muy bien organizado, hemos tenido buenos campos de entrenamiento. Hemos hablado con otros equipos como la Real y el Betis y no han estado tan cómodos como nosotros. El miedo que tienes cuando te preparan un viaje de diez días... pues todo ha salido bien".

Dmitrovic, MVP del partido

También valoró el encuentro el futbolista que fue nombrado jugador más valorado del partido, Dmitrovic. "Hemos terminado con buenas sensaciones y es lo importante, ir creciendo en lo individual y lo colectivo. Se puede decir que estamos preparados para el inicio de la Liga y para la final de la Supercopa de Europa".

El meta serbio concluyó que el Sevilla ha ido de menos a más en los ocho partidos de la pretemporada antes de embocar la pretemporada. "Al principio pesaban las piernas, los viajes, muchos entrenos, mucha carga para una temporada muy larga y difícil. Hemos ido de menos a más y hemos terminado con muy buenas sensaciones a pesar el empate. Y ahora toca viajar y prepararnos lo más rápido posible para la Liga, que empieza el viernes"