Mendilibar: "Espero salir con tensión; somos dos equipos con ideas parecidas"

José Luis Mendilibar volvió a dejar señas de que tiene claro qué quiere de sus jugadores y envió un mensaje humilde: "Los resultados no están acompañando para que la gente crea en lo que hace". Ahora afronta un partido que puede impulsar al Sevilla en la tabla y abrir otro horizonte, pero advierte del buen momento del Athletic, el mejor de abril junto a su equipo.

Por eso, espera de sus jugadores un inicio con tensión máxima, sin dejarse amedrentar por la fuerza de un Athletic que lucha por Europa. "Es un equipo que está muy bien, convencidos de lo que hacen. Meten mucho ritmo. Si salimos dormidos nos meterán en nuestra área y no podremos salir de allí. Espero iniciar el partido con tensión y concentración. Ahora mismo somos dos equipos de ideas parecidas, de jugar en campo contrario con la defensa adelantada. Va a ser un partido diferente porque es un equipo que trata de avasallar al rival".

Cuando los resultados acompañan

El vizcaíno no se ensoberbece, ni mucho menos, por el giro radical que le ha dado al Sevilla. El refuerzo de los resultados es clave y éstos no siempre se dan... "Te puede gustar una idea pero que el resultado no acompañe, eso hace que se desvanezca. En ese sentido, están acompañando. Todos vienen con ganas a entrenar. La gente está bien, contenta, eso es lo importante. Llegará el momento en el que tengamos que perder algún partido, pero por ahora no es así".

Lo que sí tiene que medir Mendilibar es que el equipo sea competitivo repartiendo los esfuerzos. Para este encuentro se suma Nianzou a las bajas de Marcao y Joan Jordán por lesión. "Tratamos de que en cada partido jueguen los que en mejor condición están. Los resultados nos están ayudando a que, con tanto cambio, la gente siga creyendo en lo que hacemos. Esperemos seguir teniendo gente para hacer esos cambios. Estos días están siendo muy calurosos, es lo que hay y lo que nos toca. Tenemos que cuidar las cargas tras los partidos y con estas temperaturas. Tratamos de que estén a gusto para que puedan descansar y estar bien el día del partido".

Ganar sin mirar objetivo alguno

También valoró las opciones clasificatorias del Sevilla, a la misma distancia del séptimo que del decimoctavo. Todos los partidos son trascendentes, pero no hay que mirar objetivos lejanos: "Llevamos así desde el primer día que llegué. El partido era importante contra el Cádiz porque era un rival directo y si les ganábamos los dejábamos atrás. El siguiente también era importante porque si sumabas tres puntos dejabas al descenso a más de un partido. Llegará un momento en el que, si ganamos, no miraremos atrás. Todavía no nos podemos relajar", dijo.

En ese sentido, mandó otra advertencia ante el estado de euforia inusual esta temporada que está percibiendo. "Con 41 puntos -en caso de triunfo- no nos podríamos relajar. Tenemos que intentar ganar en San Mamés, pero no pensar que con eso ya estaría todo hecho".