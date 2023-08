Mendilibar: "Corrimos menos que Valencia y Alavés, aún no hemos sido equipo en la Liga"

José Luis Mendilibar no le puso paños calientes a la dura derrota del Sevilla en Vitoria. Fiel a su estilo franco, no tuvo pelos en la lengua: "No me han gustado ni la segunda parte ni la primera. La remontada nuestra ha sido por dos acciones individuales porque calidad tenemos, pero ya dije en la previa dije que si no corremos más que ellos no íbamos a ganar, y hemos corrido bastante menos que ellos. Si pensamos que hay partidos que hay que elegir, si elegimos los partidos que vamos a jugar, y ahora viene la Champions, haremos el inútil en la Liga, así que si no nos ponemos las pilas... todo el partido ha sido mejor el Alavés que nosotros".

Prosiguió en la misma línea: "Cada uno tenemos que mirarnos nuestra propia cabeza, y pensar lo que hemos corrido cuando hacemos las cosas bien. El día del Valencia corrimos bastante menos que ellos y hoy, aunque no soy de mirar los datos, seguro que hemos corrido menos que el Alavés. Hasta ahora, en la Liga, no hemos sido equipo, a ver lo que vamos a tardar en hacerlo. ¿Cómo se sacan los tres puntos ante el Girona? Pensando en las cosas que tenemos que hacer bien, no pensando sólo en los tres puntos".

Se le pregunta por Sow, que no jugó un minuto en Mendizorroza: "Llegó tres días antes de acabar el stage de EEUU, hemos sólo jugado tres partidos oficiales, tenemos que tener algo de confianza en la gente que también nos dio algo el año pasado, levantamos la cabeza en la Liga y acabamos ganando la Europa league... habrá tiempo para todo".

El vasco opina que el problema de correr más o menos es mental: "Ha habido partidos en que hemos corrido, sin ir más lejos hace cinco días (ante el City), así que capacidad de correr tenemos, pero parece que más de uno piensa que al Alavés le puedes ganar sin estar tan metidos como ellos. No nos hemos anticipado nunca al rival. Si mentalmente nos cuesta, es lo que tenemos que pensar y ver, y soy yo el que tiene que tomar decisiones".

"Es difícil hacer que un jugador se meta en este partido tras una final, yo también cometo el error de no saber elegir quién es el que puede estar más metido. Y si un jugador no entra de verdad al partido, algo habré hecho yo mal también".