Los mensajes de despedida del Sevilla de Carlos Álvarez e Iván Romero

Carlos Álvarez e Iván Romero ya son oficialmente futbolistas del Levante, con el que han podido ya entrenarse y expresar sus nuevas sensaciones tras el acuerdo de traspaso, con la única ganancia futurible de un porcentaje en caso de traspaso durante sus años de contrato allí.

Carlos Álvarez (Sanlúcar la Mayor, 06-08-2003) ha firmado hasta 2027 e Iván Romero (La Solana, 10-04-2001) hasta 2026. El Sevilla decidió darles salida ante su idea de que no van a ser futbolistas aprovechables en el primer equipo.

Y ambos han usado Instagram para enviar sendos mensajes de despedida, especialmente lacerante en el caso del sanluqueño, que afirma que le hubiese gustado seguir "cumpliendo sueños" en Nervión, adonde le gustaría "regresar", algún día.

La carta abierta de Carlos Álvarez

"Es bonito mirar atrás y visualizar todo lo que me ha ocurrido en el club que me ha hecho crecer y desarrollarme como persona y futbolista. Es muy difícil destacar algo por encima del resto de los acontecimientos vividos en estos 13 años. No olvidaré jamás todo el apoyo y cariño recibido por todos vosotros, los sevillistas.

Me hubiese gustado poder seguir cumpliendo sueños en este maravilloso club, pero toca afrontar otro reto, seguir madurando y creciendo como futbolista y persona.

Deciros que me gustaría regresar el día de mañana a la que ha sido mi casa y volver a vestir estos colores, jugar en ese estadio con una afición única en el mundo y escuchar el himno todos los domingos, gracias Sevilla F.C. por haberme dado la oportunidad durante quince minutos de cumplir uno de mis sueños, debutar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, eso que viví es inolvidable y se queda en mí para siempre, como mi primer gol oficial con el equipo que me vio crecer.

No quiero olvidarme de todos esos profesionales que me han ayudado a llegar a la Liga Profesional, no tengo palabras de reconocimiento para todos los fisioterapeutas, recuperadores, utilleros, compañeros de equipo, entrenadores, delegados, preparadores físicos, analistas y miembros del club, a todos los que habéis creído en mi sólo queda daros las gracias, nunca me olvidaré de todos vosotros.

Humildad, trabajo y pasión por el fútbol. Siempre seré sevillista hasta la muerte. Hasta pronto".

Y el mensaje de gratitud de Iván Romero

"Llegó la hora de decir adiós, sevillistas, me marcho de la que ha sido mi casa durante siete temporadas. Lo primero antes de todo quiero dar las gracias a la gente que me ha apoyado en todo momento, a los aficionados sevillistas, a mis compañeros, directivos, entrenadores, readaptadores, fisios... etc. ¡A todos! Segundo, dar las gracias al Sevilla por haberme brindado la oportunidad de cumplir mi sueño de ser futbolista profesional.

Durante todos estos años he tenido la suerte de crecer tanto como persona como futbolista en uno de los mejores clubes de Europa. He vivido momentos increíbles que de pequeño sólo uno sueña, pero que a mí se me han cumplido y hecho realidad. Ha sido una gran etapa de mi vida y siempre estaré agradecido al Sevilla por todo lo que me ha dado.

Os deseo toda la suerte del mundo aunque sé que no la necesitáis. Llevaré este escudo con mucho orgullo en el corazón para siempre. Muchas gracias por todo", concluye.